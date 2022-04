07:57 "Plus Minus": Niespodziewany koszmar Putina

79-letni, poruszający się niepewnie i popełniający co chwila gafy Joe Biden okazuje się najlepszym prezydentem, jakiego Stany Zjednoczone mogły sobie wymarzyć dla pokonania Władimira Putina. Bo to długodystansowiec głęboko przekonany do swoich racji, który przygotuje Amerykę na wieloletnią konfrontację.

Czytaj więcej Plus Minus Biden. Niespodziewany koszmar Putina 79-letni, poruszający się niepewnie i popełniający co chwila gafy Joe Biden okazuje się najlepszym prezydentem, jakiego Stany Zjednoczone mogły sobie wymarzyć dla pokonania Władimira Putina. Bo to długodystansowiec głęboko przekonany do swoich racji, który przygotuje Amerykę na wieloletnią konfrontację.

07:42 Wielka Brytania: Rosja skoncentrowana na południowym wschodzie

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało swoją poranną aktualizację na temat konfliktu.

Według wywiadu wojskowego Wielka Brytania zaobserwowała koncentrację rosyjskich działań powietrznych na południowym wschodzie Ukrainy – co sugeruje, że jest to część strategicznej zmiany koncentracji Moskwy na tym regionie.

Chociaż siły rosyjskie mogą nadal być zdolne do desantu na terytorium Ukrainy, Wielka Brytania uważa, że będzie to operacja coraz bardziej ryzykowna, biorąc pod uwagę czas na przygotowania, jaki mają siły ukraińskie

07:33 Legendarna "Mriya" przed i po ataku Rosji

07:17 Płonie magazyn paliw w Odessie

CNN mówi o pióropuszach gęstego czarnego dymu unoszących się w powietrze ze składu paliwa, który znajduje się obok torów kolejowych. Co najmniej jedna wtórna eksplozja była słyszalna, gdy strażacy próbowali opanować pożar. Nie jest jasne, czy były ofiary.

07:08 Silne wybuchy w Odessie

Seria silnych eksplozji była słyszana w niedzielę rano w Odessie. - Pocisk rakietowy wystrzelony w kierunku Odessy był wymierzony w obiekty infrastruktury krytycznej - poinformował zastępca rady miejskiej Odessy Petro Obuchow

06:45 Najnowsze dane ukraińskiego lotnictwa

Według wstępnych danych siły powietrzne Ukrainy zniszczyły w ciągu ostatnich 24 godzin osiem nieprzyjacielskich celów, w tym myśliwce bombardujące Su-34, jeden śmigłowiec, jeden operacyjno-taktyczny samolot bezzałogowy i cztery pociski manewrujące - poinformowało dowództwo ukraińskiego lotnictwa.

06:15 Spotkanie Zełenski - Putin w Turcji?

Ukraiński negocjator Dawyd Arachamija powiedział, że spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji może odbyć się w Turcji. Dodał, że strona rosyjska potwierdziła, że projekty porozumienia pokojowego są na tyle zaawansowane, że możliwe są bezpośrednie konsultacje prezydentów Ukrainy i Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński negocjator: Perspektywa bliższych rozmów Putina i Zełenskiego Główny negocjator Ukrainy Dawyd Arachamija powiedział w sobotę, że rozmowy są na tyle zaawansowane, że prezydent Wołodymyr Zełenski może potencjalnie porozmawiać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem.

06:00 CNN: Rosja zmienia strategię

Rosja przerzuca siły do Donbasu i obszarów wschodniej Ukrainy, aby osiągnąć zwycięstwo na początku maja. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Putin jest pod presją, aby odnieść zwycięstwo do 9 maja, a więc rosyjskiego "Dnia Zwycięstwa".