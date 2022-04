Miasto zostało wyzwolone spod rosyjskiej kontroli w ten weekend i od tego czasu pojawiły się wstrząsające obrazy cywili zastrzelonych na ulicach strzałem w tył głowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wysłało już wniosek do MTK.

Kułeba powiedział w oświadczeniu: „Nadal zbieramy dowody i szukamy ciał, ale liczba ta wzrosła już do setek. Trupy leżą na ulicach. Zabijali cywili podczas okupacji i kiedy się ewakuowali."

Kułeba mówi, że Rosja jest „gorsza niż ISIS”, dodając: „Jeżeli kiedyś mówiłem, że dołożę wszelkich starań, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości, to teraz jestem przekonany, że to sprawa mojego życia, co będę robił do ostatniego tchnienia, dopóki wszyscy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności”.