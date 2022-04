Szef rządu w reakcji na doniesienia z Buczy pod Kijowem, gdzie odkryto już ok. 300 cywilnych ofiar, zamordowanych w bestialski sposób, stwierdził, że trzeba to nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć. „Wszyscy sprawcy tych zbrodni – zarówno pośredni, jak i bezpośredni – muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały” - napisał na swoim koncie na Facebooku.

„Masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata. To rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia. O podstawowe i uniwersalne wartości” - zauważył Morawiecki. Podkreślił, że „Unia Europejska musi skonfiskować majątek Rosji w bankach zachodniej Europy” oraz „skonfiskować majątek rosyjskich oligarchów”. „Unia musi jak najszybciej zerwać wszystkie handlowe stosunki z Rosją. Europejskie pieniądze muszą przestać płynąć na Kreml. Bandycki i coraz bardziej totalitarny reżim Putina zasługuje tylko na jedno – na takie sankcje, które wreszcie zaczną działać!” - zaapelował.

Według szefa polskiego rządu „Ukraina musi dostać więcej broni, żeby mogła bronić dzieci i kobiety z Buczy, z Mariupola i setek innych miejsc”. „To nasz polityczny i moralny obowiązek” - zwrócił uwagę.

„Dość lawirowania i fałszywych gestów. Dość! Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej! Panie Przewodniczący Rady Europejskiej! Domagam się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i w sprawie skutecznych sankcji” - zakończył premier swój opublikowany w dwóch językach (także po angielsku).