Zełenski w połowie swojego 10-minutowego przemówienia powiedział, że chce „zwrócić się do osoby, która wydaje się nie w pełni rozumieć, co się dzieje, nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie” Jego zdaniem premier Węgier „jest niemal jedynym w Europie, który otwarcie popiera Putina”.

- Nie prosiliśmy o nic specjalnego z Budapesztu. Nie dostaliśmy nawet tego, co robią wszyscy inni! - mówił Zełenski, podkreślając, że ze strony Węgier „nie widać żadnego wysiłku, by zatrzymać wojnę”. (...) - Dlaczego tak? - pytał?

- Cała Europa chce pokoju. Cała Europa nie chce, aby pole bitwy zostało przeniesione z Mariupola do Budapesztu, z Charkowa do Krakowa czy z Czernihowa do Wilna. Cała Europa próbuje powstrzymać wojnę, przywrócić pokój. Dlaczego więc Budapeszt jest przeciwny całej Europie, wszystkim cywilizowanym krajom? Po co? - kontynuował?

- Najważniejsza dla nas jest opinia ludzi. Naród ukraiński popiera naród węgierski. Naród węgierski wspiera naród ukraiński. Równie cenimy pokój, tak samo cenimy wolność. Tak będzie zawsze. Zawsze będziemy żyć w dobrym sąsiedztwie. I jestem przekonany, że nasze mniejszości powinny być pomostami, które jeszcze bardziej nas jednoczą - mówił prezydent Ukrainy.

- Politycy odchodzą. A prawda pozostaje. O tym właśnie mówię - o prawdzie. I zawsze mówię to, co myślę. Kiedy mówię Węgry, mam na myśli Węgry. I nie muszę ukrywać swoich myśli. Jeśli myślimy o Niemczech, mówimy o Niemczech. Jeśli mam mówić o innym kraju, mówię o innym kraju. Jeśli to wojna, to nazywam ją wojną, a nie „operacją specjalną”. Jeśli jest to zagrożenie dla całej Europy, to nazywam to zagrożeniem dla całej Europy. Nazywa się to uczciwością, której brakuje panu Orbánowi. Być może zgubił ją gdzieś w kontaktach z Moskwą - zakończył wątek Wołodymyr Zełenski.



Na Węgrzech w niedzielę odbywają się wybory parlamentarne.

Węgry rozbudowują elektrownię jądrowej Paks o dwa nowe bloki VVER-1200, zamówione w rosyjskim Rosatomie w 2014 r. Na projekt wart 12,5 mld euro, Rosja udzieliła pożyczki w wysokości 10 mld euro. Budapeszt czerpie ok. 90 proc. gazu i ropy z Rosji (w zeszłym roku podpisano z Moskwą 15-letnią umowę na dostawy gazu z pominięciem Ukrainy), dlatego Viktor Orbán jest przeciwko embargo na gaz i ropę z Rosji.

Orbán przed wybuchem pandemii Covid-19 każdego roku spotykał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.