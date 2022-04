Pieskow powiedział o sprawie w wywiadzie dla białoruskiej telewizji. - Siergiej Szojgu poinformował (Władimira Putina), że wzmacniają swój potencjał militarny na naszych zachodnich granicach - powiedział Pieskow, nawiązując prawdopodobnie do wzmacniania wschodniej flanki NATO.

- Putin poinstruował Szojgu, a nasze Ministerstwo Obrony pracuje teraz nad tym, by opracować plan odwetowego zwiększenia i wzmocnienia naszego potencjału wojskowego na zachodnich granicach (Rosji) - oświadczył, cytowany przez oficjalną agencję rosyjską TASS.

- Oczywiście zostanie to zrobione w taki sposób, aby nas chronić i zachować we wszystkim niezbędny parytet - tak, aby nikomu nie przyszło do głowy napaść na nas - powiedział rzecznik Kremla.

24 lutego Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. Kreml nazywa inwazję "specjalną operacją wojskową". W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w czwartek, że w kilka godzin po inwazji Rosji na Ukrainę Sojusz uruchomił swe plany obronne, a następnie we wschodniej części NATO rozmieszono dodatkowych żołnierzy. Na szczycie w ubiegłym tygodniu państwa NATO zatwierdziły stworzenie czterech dodatkowych wielonarodowych grup bojowych w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji.

W deklaracji wydanej po szczycie napisano, że w świetle "najpoważniejszego zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego od dziesięcioleci" wzmocniona zostanie natowska długoterminowa postawa odstraszania. Sekretarz generalny Sojuszu mówił, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę państwa NATO zadeklarowały zwiększenie wydatków na obronność.