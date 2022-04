Ławrow mówił na konferencji prasowej w New Delhi, że przed kolejną fazą negocjacji z Ukrainą, propozycje sformułowane w czasie negocjacji delegacji z Rosji i Ukrainy w Stambule muszą zostać "przeniesione na papier".



Reklama

- Przygotowujemy się do odpowiedzi. Posuwamy się naprzód, przede wszystkim, jeśli chodzi o uznanie niemożliwości tego, by Ukraina została członkiem bloku (wojskowego), niemożności tego, by Ukraina szukała szczęścia w NATO. Nieatomowy, neutralny status - to zostało uznane za całkowitą konieczność - oświadczył szef MSZ Rosji.



- Widzimy obecnie również znacznie więcej zrozumienia dla innej rzeczywistości. Chodzi mi o sytuację na Krymie i w Donbasie - dodał Ławrow.

- Ale odnośnie dalszych kontaktów, są obecnie wypracowywane i zostanie to ogłoszone - podkreślił.



Reklama

Ławrow mówił też, że Rosja "docenia stanowisko, jakie Indie zajmują" wobec wojny na Ukrainie. Jak dodał jest ono oparte "całkowicie na faktach, a nie tylko jednostronne".



Indie nigdy nie potępiły jednoznacznie Rosji za inwazję na Ukrainę choć apelowały o zawieszenie broni między obydwoma państwami.

Posuwamy się naprzód, przede wszystkim, jeśli chodzi o uznanie niemożliwości tego, by Ukraina została członkiem bloku (wojskowego) Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Po rozmowach 29 marca w Stambule Ukraina ogłosiła, że przedstawiła propozycję systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony państw trzecich, którego przyjęcie pozwoliłoby władzom w Kijowie zgodzić się na neutralny charakter państwa. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy miałaby być - według tej propozycji - Polska.