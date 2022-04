Za przyjęciem ustawy zagłosowało 320 deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy - podała agencja Interfax-Ukraina. Nowe prawo przewiduje wypłacanie nagród pieniężnych dla żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i funkcjonariuszy rosyjskich służb bezpieczeństwa, którzy dobrowolnie przekażą Ukrainie uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Warunkiem wypłaty będzie stan techniczny - broń lub sprzęt muszą nadawać się do walki.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińskie służby zatrzymały we Lwowie rosyjskiego szpiega Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała we Lwowie mężczyznę, agenta rosyjskich służb specjalnych - przekazały regionalne lwowskie władze. Według nich, zatrzymany miał przeprowadzać zwiad na zachodzie Ukrainy i przekazywać informacje Rosji.

Według ustawy, za myśliwiec nagroda będzie wynosić milion dolarów, a za śmigłowiec bojowy - pół miliona. Czołg i pojazd artylerii samobieżnej wyceniono na 100 tys. dol., bojowy wóz piechoty - na 50 tys., a inne pojazdy wojskowe - na 10 tys. Przepisy przewidują też wypłaty za okręty marynarki wojennej - w zależności od klasy w wysokości od miliona do 50 tys. dolarów.

Ustawa przewiduje, że osoby przekazujące sprzęt będą miały zagwarantowane bezpieczeństwo na Ukrainie, pomoc w uzyskaniu nowych dokumentów lub podróży do państwa trzeciego. Ci, którzy zdecydują się oddać rosyjski sprzęt wojskowy Ukrainie będą mieli prawo do tego, by informacje o przekazaniu przez nich uzbrojenia zostały utrzymane w tajemnicy.