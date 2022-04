79-letni, poruszający się niepewnie i popełniający co chwila gafy Joe Biden okazuje się najlepszym prezydentem, jakiego Stany Zjednoczone mogły sobie wymarzyć dla pokonania Władimira Putina. Bo to długodystansowiec głęboko przekonany do swoich racji, który przygotuje Amerykę na wieloletnią konfrontację.