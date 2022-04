- Sądzę, że wśród wielu państw zachodnioeuropejskich panowało przekonanie, że Ukraina bardzo szybko przegra i trzeba się z tym pogodzić - mówił Kaczyński na antenie Polskiego Radia.

Wicepremier stwierdził, że Rosji chodzi o opanowanie takiego obszaru Ukrainy, który idzie od południowego do północnego Wschodu, ale również z wybrzeżem Morza Czarnego

Uważa, że Rosja ma plan podziału Ukrainy i zajęcie jej części "rosyjskiej", co będzie dla Kijowa "upokorzeniem".



- Jeżeli zostanie zrealizowany plan upokarzającej klęski Ukrainy, to będzie to klęska Zachodu. Klęska, przy której ucieczka z Afganistanu będzie drobną sprawą. Pamiętajmy, że to jest walka między Rosją a Zachodem - stwierdził Kaczyński.

Zapewnił, że robi wszystko, co leży w możliwościach Polski, aby do realizacji takiego planu nie doszło.

Komentując trwające rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe, prezes PiS stwierdził, że pozorne ustalenia, które dawały nadzieję na ograniczenie rosyjskich działań wokół Kijowa, okazały się nieprawdziwe.



Kaczyński uważa, że ukraińska armia ma dobre możliwości defensywne, ale zupełnie złe jeżeli chodzi o to, aby wojska, które bronią Donbasu mogły skutecznie go obronić. Dodał, że nikt nie sądzi, że Ukraina ma prowadzić działania ofensywne i"zgodnie z radami Lecha Wałęsy napadać na Moskwę", ale "w walkach obronnych stosuje się zwroty zaczepne oraz większe kontrataki", a takich możliwości Ukraina ma zbyt mało.

Mówiąc o dozbrojeniu, o co od początku wojny zwraca się do Zachodu Ukraina, Kaczyński stwierdził, że w tej kwestii potrzebna jest "większa determinacja Zachodu".



- Ukraina może być także obroniona w nieco dłuższym okresie przy pomocy sankcji dla Rosji pod warunkiem, że będą one potężne - powiedział Kaczyński. - Jeżeli odetnie się Rosję od największych pieniędzy, czyli zostanie nałożone embargo na ropę, gaz oraz inne surowce, to wtedy Rosja znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. To może być skuteczny sposób na ocalenie Ukrainy.

Kaczyński dodał, że Rosja wywiera w sprawie Ukrainy nieustanny nacisk na opinię publiczną i chce ją wystraszyć, a w Polsce w tej kwestii wspiera Rosjan opozycja.



Prezes PiS stwierdził także, że przemówienie prezydenta USA Joe Bidena, wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie, nie dało odpowiedzi na pytania dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Kaczyński uważa, że oznacza to, iż wschodnia flanka NATO jest "bardzo niedoceniana", a liczbę żołnierzy USA należy "znacznie zwiększyć".

- Zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO byłoby najlepszym rozwiązaniem dla utrzymania pokoju, również z perspektywy III wojny światowej. Mam nadzieję, że podejście Zachodu do tego się zmieni - stwierdził Kaczyński.