„Rada miasta Mariupol potępiła zbrodnie wojenne Rosji na ludności Mariupola, odrzucając możliwość jakiejkolwiek formy współpracy z okupantami i kolaborantami” – poinformowała w piątek rada miasta.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu lokalni samorządowcy wezwali międzynarodową społeczność o uznanie działań wobec ludności miasta za ludobójstwo, poczynań armii rosyjskiej za zbrodnie wojenne, a Władimira Putina - za zbrodniarza.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prawniczka z Mariupola: Ludzie topili śnieg, by mieć wodę. Teraz nie ma śniegu Mariupol jest teraz w tragicznym stanie, większość domów jest uszkodzonych. W mieście wciąż przebywa dużo ludzi, którzy cierpią: nie mają wody, jedzenia, szansy, by ewakuować się stamtąd - mówiła w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prawniczka Maria Gorbowa, Ukrainka z Mariupola. Gorbowa przebywa obecnie w Polsce, ostatni raz była na Ukrainie przed rokiem, przed wybuchem wojny.

Rada miasta potępiła także masowe deportacje ludności oraz blokadę płynącej ze świata pomocy humanitarnej dla Mariupola.



W swoim oświadczeniu Rada Miejska Mariupola kategorycznie zaprzeczyła możliwości jakiejkolwiek współpracy z Rosją. „Podkreślamy, że jedynymi słusznymi władzami lokalnymi w Mariupolu są legalnie wybrani mer i radni. Zdecydowanie potępiamy i odrzucamy również wszelkie formy współpracy z rosyjskimi wojskami lub kolaborantami, którzy zdradzają swoje państwo i ludzi" - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj więcej Społeczeństwo Dział promocji miasta Mariupol stworzył stronę www: to zapis rosyjskich zbrodni Od dawna w Mariupolu nie ma już dziennikarzy, nikt nie relacjonuje tego, co dzieje się w tym mieście. Powstał jednak serwis internetowy, który pomóc dokumentować los mieszkańców miasta równanego z ziemią przez rosyjskie wojska.

Władze podkreślają, że Mariupol "był, jest i pozostaje miastem ukraińskim.

W mieście po tygodniach ostrzałów zniszczonych jest 95 proc. budynków. Z ponadpółmilionowej społeczności w ruinach pozostaje jeszcze ponad 100 tys. osób. Według niektórych źródeł - 170 tys. Nie mają dostępu, do wody, żywności i leków. Rosjanie uniemożliwiają ewakuację, strzelając do pojazdów, rozkradają zmierzającą do Mariupola pomoc humanitarną.