Prokopenko przyznał, że nie wierzy w skuteczność takich negocjacji.



- W ciągu ostatnich ośmiu lat przekonaliśmy się, że osiągnięcie porozumienia z Rosją jest niemożliwe - mówił dowódca Pułku Azow w rozmowie z ukraińskim dziennikarzem, Dmytro Gordonem.

- Co więcej, Rosji nie można ufać - dodał dowódca jednostki, która broni się w oblężonym przez Rosjan od 2 marca Mariupolu.

- W czasie stanu wojennego nie można przeprowadzić zgodnie z prawem referendum (Ukraina uzależnia podpisanie porozumienia pokojowego z Rosją od przyjęcia go przez Ukraińców w referendum - red.). Aby to zrobić, Rosja musiałaby wycofać swoich żołnierzy z Ukrainy. Czy wierzy pan w to osobiście? Ja nie. Dlatego trudno mi przewidzieć wynik tych negocjacji - stwierdził Prokopenko w rozmowie z Gordonem.

Zdaniem Prokopenki negocjacje z Rosją "prawdopodobnie nie skończą się powodzeniem" dla Ukrainy.



Ukraina prowadzi rozmowy z Rosją od 28 lutego. Do ostatniego spotkania delegacji obu krajów doszło w Stambule, 29 marca. Po tamtym spotkaniu Rosja zapowiedziała, że w ramach deeskalacji ograniczy działania wojskowe na północy kraju, z kolei Ukraina przedstawiła plan, zgodnie z którym - w zamian za neutralny status Ukrainy - kraj ten uzyskałby silne gwarancje bezpieczeństwa ze strony państw trzecich.