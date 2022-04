"Dziś miasto Bucza wciąż jest groźnym miejscem. Jest wciąż pod okupacją" - napisał Szaprawski.



Reklama

Według niego Siły Zbrojne Ukrainy i amerykański wywiad dysponują informacjami, że "pojazdy opancerzone Rosjan wycofują się" podobnie jak znaczna liczba rosyjskich żołnierzy.

"Jednakże wciąż jest duża liczba grup sabotażystów, są rosyjscy żołnierze, którzy przebierają się w cywilne ubrania i kontynuują opór" - stwierdził sekretarz rady miejskiej.



Szaprawski podkreślał, że obecnie przyjazd do Buczy jest niebezpieczny.

"Nie dotykajcie ciał zmarłych, które leżą (w miejscu) od dłuższego czasu, jest bardzo prawdopodobne, że są zaminowane" Taras Szaprawski, sekretarz rady miejskiej Buczy

Reklama

"Taka sytuacja będzie się utrzymywać po wyzwoleniu, nawet przez miesiąc, ponieważ - według wstępnych informacji - duże obszary miasta są zaminowane" - napisał Szaprawski.



Zaminowane mają być nie tylko budynki mieszkalne i administracyjne, ale także porzucony sprzęt wojskowy, a nawet "ciała poległych".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Marines wzmocnią amerykańskie oddziały na Litwie Około 200 żołnierzy amerykańskiej piechoty zostało wysłanych na Litwę. Dołączą do oddziałów rozmieszczonych tam po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Wielki apel do tych, którzy pozostają w Buczy: nie zbliżajcie się do nieznanych obiektów, nie chodźcie do lasu, nie podchodźcie do porzuconego sprzętu wojskowego, nie dotykajcie ciał zmarłych, które leżą (w miejscu) od dłuższego czasu, jest bardzo prawdopodobne, że są zaminowane" - podkreślił Szaprawski.



Autopromocja Byki i Niedźwiedzie Najważniejsze nagrody rynku kapitałowego rozdane Zobacz relację

Sekretarz rady napisał, że wyzwalanie miasta trwa.