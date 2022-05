04:59 Państwa UE porozumiały się ws. częściowego embargo na ropę z Rosji

Embargo obejmie ropę sprowadzaną z Rosji drogą morską. Ponadto Niemcy i Polska, do końca roku, przestaną sprowadzać ropę z Rosji rurociągiem "Przyjaźń" - co oznacza, że embargo obejmie ok. 90 proc. importu ropy z Rosji do UE.

04:28 W ostrzałach celów w obwodzie charkowskim rannych zostało pięć osób

Pięciu cywilów z obwodu charkowskiego, w tym jedno dziecko, zostało rannych w wyniku ostrzału celów w obwodzie, prowadzonego przez Rosjan 30 maja - podaje służba prasowa charkowskiej administracji obwodowej. Wśród rannych jest 16-latek z Charkowa.



04:24 W ciągu doby ukraińska armia odparła w Donbasie osiem ataków Rosjan

30 maja, pod koniec dnia, walki trwały jeszcze w dwóch miejscach. Rosjanie w ciągu doby ostrzelali 46 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim. Co najmniej trzech cywilów zginęło a siedmiu zostało rannych - informuje na swoim profilu na Facebooku Dowództwo Operacji Sił Połączonych. W obwodach donieckim i ługańskim, w ciągu doby, uszkodzonych lub zniszczonych zostało 39 obiektów cywilnych, w tym 33 domy mieszkalne. Ukraińcy odpierając ataki Rosjan zniszczyli jeden czołg, cztery zestawy artyleryjskie, pięć bojowych wozów piechoty i dwa inne pojazdy. Ponadto ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad Donbasem pocisk manewrujący.



04:20 Największy rosyjski bank, Sbierbank, zostanie odcięty od systemu SWIFT

W ramach uzgodnionego na szczycie UE pakietu sankcji od systemu SWIFT, umożliwiającego realizowanie płatności międzynarodowych w bankowości, odcięty zostanie największy bank Rosji - Sbierbank.