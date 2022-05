Osiągnięcie przez Radę Europejską porozumienia w sprawie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji przyczyniło się we wtorek rano do zwyżek cen ropy. Cena surowca gatunku Brent rosła o 1,5 proc. dochodząc do 120 USD za baryłkę, a cena surowca gatunku WTI przekroczyła 119 USD za baryłkę.