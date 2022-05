W nocy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosili, że przywódcy państw UE porozumieli się "co do zasady" ws. częściowego embargo na sprowadzanie ropy z Rosji. W ramach embargo UE przestanie sprowadzać ropę drogą morską, nadal jednak będzie możliwe sprowadzanie rosyjskiej ropy rurociągami, co oznacza, że będzie ona nadal płynąć z Rosji na Węgry, do Czech i Słowacji (Polska i Niemcy rezygnują dobrowolnie ze sprowadzania ropy z Rosji poprzez rurociągi).



- To bardzo dobry znak i jednocześnie symbol utrzymania jedności, bo to jest największym naszym problemem dzisiaj, ta jedność się co jakiś czas chwieje. Zgoda na embargo jest dowodem na istnienie Boga - skomentował były ambasador Polski przy UE.

A czy za sprzeciwem wobec embargo na ropę z Rosji stały tylko Węgry, czy może były one do tego po cichu inspirowane np. przez Niemcy, co sugerują politycy PiS?



- Myślę, że doszło już do takich mentalnych zmian jeśli chodzi o politykę wobec Rosji Putina, że duże kraje europejskie nie mogły sobie pozwolić na kunktatorstwo. W tej chwili to jest raczej problem jednego-dwóch krajów, które robią kłopot Unii Europejskiej, rozbijają jedność. I Komisja Europejska stara się te kraje izolować, osłabić, by uratować jedność, bo jest to dzisiaj największy atut UE wobec tego zagrożenia - stwierdził Prawda.

- W przypadku Węgier mieliśmy do czynienia z kolejną odsłoną rozbójnictwa europejskiego. Nikt nie wierzy, że chodzi tu tylko o względy gospodarcze - dodał.

- Węgry wyraźnie postawiły na jednego konia, i tak to robią konsekwentnie. Taki problem się trudno rozwiązuje, ale trzeba kogoś takiego pozostawić na spalonym. To jest polityka unijna - mówił też dyplomata nawiązując do bliskich relacji między Viktorem Orbanem a Władimirem Putinem.

Niemcy obiecały Ukrainie wielką pomoc i jest to przygotowywane Marek Prawda, były ambasador Polski w Niemczech i przy UE

Pytany o to, czy nie jest rozczarowany niezbyt zdecydowaną reakcją Niemiec jeśli chodzi o wsparcie militarne dla walczącej z Rosją Ukrainy, Prawda odparł, że "jest w nim pewna satysfakcja, że Niemcy zmieniły swoją politykę wobec Rosji Putina i nie ma też już dzisiaj tej hucpy antyamerykańskiej". A było to dosyć jawne - zauważył.

- Patrzę na Niemcy tak, że zrobiły jednak wielki krok do przodu. Szklanka jest do połowy pełna - dodał.



- Dziś w Niemczech jest dyskusja, prasa nie oszczędza koalicji rządzącej przypominając, że kanclerz Olaf Scholz ogłosił zwrot w polityce niemieckiej, zapowiedział dostawy broni ciężkiej (na Ukrainę) i jakoś wolno to idzie. Ale idzie. Na poziomie zapewnień to wygląda bardzo obiecująco. Niemcy obiecały wielką pomoc i jest to przygotowywane - mówił też Prawda.