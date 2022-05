Przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli, co do zasady, porozumienie na częściowe embargo na ropę z Rosji, które będzie oznaczać redukcję importu tego surowca do Unii Europejskiej o 90 proc. Ropę nadal będzie można sprowadzać z Rosji poprzez ropociągi, dzięki czemu udało się uniknąć sprzeciwu Węgier.