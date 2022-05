Doniesienia portalu potwierdza jeden z żołnierzy jednostki z Krasnodaru.



Źródło portalu twierdzi, że żołnierze Rosgwardii są niezadowoleni z żołdu, jaki otrzymali za dwa miesiące działań bojowych - i który okazał się znacznie niższy, niż im obiecywano. To ma być jeden z głównych powodów dla którego teraz żołnierze Gwardii Narodowej z Krasnodaru odmawiają udziału w dalszych walkach.

"Kilka dni temu otrzymali żołd z drugi miesiąc pobytu tam (na Ukrainie - red.). Za pierwszy miesiąc zapłacono im 100 tysięcy rubli, teraz to 50 tysięcy. Dowództwo wyjaśniło, że ma to związek ze spadkiem kursu dolara, ponieważ wysokość żołdu ustalono na poziomi 50 dolarów dziennie" - twierdzi informator portalu.

50 tys. Tyle rubli - dwa razy mniej niż w marcu - otrzymali gwardziści z Krasnodaru za walkę na Ukrainie w kwietniu

Wysokość żołdu jest uwzględniana przy wykorzystaniu oficjalnego kursu rubla - ten 10 marca wynosił 120 za dolara, a 26 maja - 56 za dolara.



Informator portalu twierdzi, że pięciu żołnierzy jednostki złożyło wniosek o odejście do rezerwy w związku z osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na wojskową emeryturę, a co najmniej pięciu odmówiło wyjazdu na Ukrainę.