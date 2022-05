- Jestem bardzo zadowolona z tego, że przywódcy byli w stanie porozumieć się, co do zasady, ws. szóstego pakietu sankcji - powiedziała von der Leyen.



- Komisja Europejska będzie mogła obecnie sfinalizować kwestię embargo, które obejmie niemal 90 proc. całego importu ropy (z Rosji) do końca roku. To ważny krok naprzód. Co do pozostałych 10 proc. (importu ropy), wrócimy wkrótce do tej kwestii, dotyczącej 10 proc. (importu) ropy sprowadzanej rurociągiem - dodała szefowa KE. Chodzi o ropę sprowadzaną rurociągiem "Przyjaźń", która trafia m.in. na Węgry, ale też na Słowację i do Czech.

- 2/3 ropy, którą mamy w UE (z Rosji) sprowadzane jest drogą morską, 1/3 przez rurociąg - wyliczała von der Leyen. - Porozumieliśmy się, że w tym momencie obowiązywać będzie wyłączenie (ropy sprowadzanej rurociągiem z sankcji - red.). Porozumieliśmy się co do tego, że Rada (Europejska) wróci do tego tematu tak szybko, jak to możliwe - mówiła szefowa KE.



Von der Leyen podkreśliła, że przywódcy państw UE porozumieli się ws. odcięcia Sbierbanku, największego rosyjskiego banku, od systemu SWIFT umożliwiającego realizowanie międzynarodowych płatności, a także co do zakazu ubezpieczenia rosyjskich statków przez europejskie firmy.

Von der Leyen mówiła też, że emisja nadawania na terenie w UE trzech rosyjskich nadawców państwowych zostanie zawieszona - nie wymieniła jednak nazw mediów, których te sankcje dotyczą.



- Pracujemy nad mechanizmem umożliwiającym wdrożenie nadzwyczajnego, makrofinansowego pakietu pomocy (finansowej) wartego 9 mld (euro), nad którym będziemy pracować w przyszłym tygodniu - nad tym jak go wdrożyć - powiedziała też Von der Leyen w kontekście pakietu unijnych pożyczek, które ma otrzymać Ukraina, aby nie stracić płynności finansowej.



Von der Leyen mówiła też, że państwa UE muszą koordynować wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy po wojnie.