Zdaniem rzecznika Pentagonu ćwiczenia mają „wzmocnić połączone zdolności reagowania i mają kluczowe znaczenie dla utrzymania swobodnej żeglugi i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.

Gospodarzem Szwedzi

Zaplanowane zostały operacje desantowe, artyleryjskie, poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych, ćwiczenia obrony powietrznej, a także rozminowywania, działania prowadzone będą przez nurków i platformy bezzałogowe.

Gospodarzem ćwiczeń będzie Szwecja, jej główna baza znajduje się w Karlskronie. Królewska Szwedzka Marynarka Wojenna obchodzi właśnie 500-lecie powstania, została sformowana 7 czerwca 1522 r. po oddzieleniu się Szwecji od Unii Kalmarskiej (unia personalna, która łączyła Szwecję, Norwegię i Danię). W 1790 roku Szwedzi odnieśli największy triumf podczas wojny z Rosją, rozbijając flotę rosyjską w drugiej bitwie pod Svenskund.

Jak podaje dowództwo szwedzkich sił zbrojnych, ćwiczenia odbędą się nie tylko na morzu, ale też na przybrzeżnych poligonach w Niemczech, Szwecji, Polsce i krajach bałtyckich.

Szwecja wystawi okręt podwodny, dwie korwety Visby, dwa okręty rozminowywania, cztery samoloty bojowe, dwa śmigłowce i ponad 500 żołnierzy ze sztabu Marynarki Wojennej i dowództw flotylli.

Ćwiczenia „Baltops” organizowane są na Bałtyku od 1972 roku

Z informacji, które otrzymaliśmy z naszego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wynika, że w manewrach tych wezmą udział okręty z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża: okręt transportowo-minowy ORP „Toruń” oraz dwa trałowce ORP „Wdzydze” oraz ORP „Drużno”. Dodatkowo oficerowie Marynarki Wojennej zasilą skład sztabu ćwiczących jednostek oraz kierownictwo ćwiczenia z siedzibą STRIKFORNATO w Portugalii.

Ćwiczenie prowadzone będzie przez VI Flotę Stanów Zjednoczonych i zostanie przeprowadzone przez siły uderzeniowe NATO.

Co z lotniskowcem?

W ich skład wchodzi m.in. brytyjski lotniskowiec HMS „Prince of Wales”. Okręt ten ma 70 metrów szerokości i 280 metrów długości, minimalna załoga liczy 700 osób, a wraz z załogami obsługi samolotów 1600. HMS „Prince of Wales” do służby w Royal Navy wszedł 10 grudnia 2019 r. Może pomieścić 36 samolotów F-35 B i cztery śmigłowce Merlin.

Hans Kristensen, szef projektu informacji jądrowej, podał informację, że jednostka ta weźmie udział w ćwiczeniu „Baltops” na Morzu Bałtyckim. Nie potwierdziliśmy tego w naszej Marynarce Wojennej. Ze strony internetowej Royal Navy wynika, że lotniskowiec wyszedł w morze z brytyjskiego Portsmouth 26 maja na ćwiczenia odbywające się na Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Zanim dołączy do okrętów wojennych NATO, ma zawinąć do portów w Hiszpanii i Portugalii. Weźmie też udział w corocznych hiszpańskich ćwiczeniach morskich „Flotex”.

Ćwiczenia „Baltops” organizowane są na Bałtyku od 1972 roku, mają pokazać „zaangażowanie NATO w zachowanie regionalnego pokoju i bezpieczeństwa poprzez ćwiczenie zespołu sił międzynarodowych, które są w stanie szybko reagować w czasie kryzysu”.

Szwecja uczestniczy regularnie w tych ćwiczeniach od połowy lat 90. XX wieku na mocy umowy o partnerstwie z NATO.

Gen. broni Janusz Adamczak, polski przedstawiciel przy komitetach wojskowych UE i NATO, w trakcie Defence24Day, konferencji poświęconej bezpieczeństwu, która odbywała się kilka dni temu w Warszawie, podkreślił wysoki poziom interoperacyjności Szwecji i Finlandii z NATO, a także ich znaczenia dla bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego.