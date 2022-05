- Politycy ukraińscy przygotowują ukraińską opinię publiczną, że pewnych ziem Ukraińcy nie odzyskają - tak analityk skomentował słowa prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że traci nadzieję, iż Ukraina odzyska zajęte przez Rosjan tereny środkami militarnymi.

- Opinia ukraińskiej ulicy, w tej chwili jest taka, że nie chcą oddać ani guzika i chcą odbić wszystkie tereny, które stracili na rzecz Rosjan - w tym Krym i Donbas - mówił Wolski. Jak dodał ukraińscy politycy i dowódcy "wiedzą, że to jest mrzonka" i że "nie będą w stanie dokonać tego samodzielnie".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Żołnierze Gwardii Narodowej odmawiają walki na Ukrainie Żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej, z jednostki w Krasnodarze, którzy brali udział w wojnie przeciw Ukrainie od lutego do kwietnia i mieli zostać ponownie wysłani w rejon walk, odmawiają zgody na dalszy udział w konflikcie - podaje agencja Ukrinform powołując się na doniesienia portalu kavkazr.com.

- Następuje powolne przygotowywanie ukraińskiej opinii publicznej, że to nie będzie miało miejsca - podsumował analityk.

Czy to oznacza, że Rosja wygrywa wojnę?

- Nie można postawić takiej tezy. Rosja jeszcze dwa miesiące temu próbowała zająć Kijów, zmienić władzę i uczynić z Ukrainy państwo wasalne i pół tego państwa wcielić do Rosji. Obecnie zastanawiamy się czy Rosjanie będą w stanie zająć do końca jeden obwód Ukrainy (obwód ługański - red.). Rosjanie kontrolują obecnie 20 proc. terytorium Ukrainy i nie wiadomo do końca czy części tych terenów Ukraińcy nie będą w stanie odbić - zauważył Wolski.

20 proc. Taką część terytorium Ukrainy kontrolują obecnie Rosjanie

- To zdecydowanie mniej niż oczekiwali Rosjanie po tej operacji. To dla nich katastrofa. Zrealizowali tylko jeden cel strategiczny - wybili korytarz z Krymu do Rostowa nad Donem - podsumował Wolski.

- Część utraconych terenów Ukraińcy na pewno będą próbowali odzyskać - dodał. Wskazał w tym kontekście m.in. na zajętą część obwodu zaporoskiego. Jak mówił Wolski latem z pewnością dojdzie do ofensywy ukraińskiej.

- Wojna będzie długotrwałym konfliktem, ponieważ im dłużej ona trwa, tym gorzej dla Rosji. O tym wiedzą i Ukraińcy, i partnerzy NATO-wscy, którzy wspierają Ukrainę - mówił też Wolski.

- Rosjanie będą prawdopodobnie starali się zająć cały obwód ługański oraz obwód doniecki, a następnie ogłoszą koniec operacji specjalnej i będą starali się zalegalizować grabież jakiej dokonali - podsumował analityk.



