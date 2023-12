06:36 Jacek Nizinkiewicz pisze o 12 pracach jakie ma do wykonania rząd Donalda Tuska

Lista zadań stojących przed KO, Lewicą i Trzecią Drogą jest dużo dłuższa i znacznie bardziej rozbudowana. Wystarczy zerknąć na 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów. A to przecież tylko trzecia część składowa koalicji rządzącej, nawet jeśli największa. A przecież poza tymi konkretami, przed koalicją stoją dużo trudniejsze zadania.

06:35 Donald Tusk ma już plan na pierwsze dni i tygodnie rządzenia

Nasi informatorzy ze strony nowej koalicji wyznaczają kilka sfer, którymi nowy rząd ma się zająć w pierwszych dniach pracy. W ubiegły piątek odbyło się już robocze spotkanie nowego gabinetu. Z naszych informacji wynika, że premier Donald Tusk miał powiedzieć przyszłym ministrom, że najbliższe tygodnie będą wyjątkowo wymagające.

06:33 Wyzwaniem dla nowego rządu będzie utrzymanie zainteresowania Polaków polityką

Wysoka frekwencja wyborcza (prawie 75 proc.) w ostatnich wyborach parlamentarnych to dowód, że tym razem pospolite ruszenie do urn było wyjątkowo szerokie. Ale jeśli nowa większość zawiedzie aktywizujące się społeczeństwo i pozwoli, by wkradło się rozczarowanie, frekwencja w kolejnych wyborach może być dużo niższa, co dla pluralistycznej politycznie nowej większości będzie prawdopodobnie oznaczać przegraną w wyborach w 2024 roku - pisze Zuzanna Dąbrowska.



06:30 Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że Polacy nie wierzą, by Mateuszowi Morawieckiemu udało się uzyskać wotum zaufania

W uzyskanie takiego wotum przez Morawieckiego wierzy 13,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 72,5 proc. badanych.



