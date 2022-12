07:21 11 lotnisk w Rosji nadal zamkniętych dla samolotów cywilnych

Rosyjski regulator ruchu lotniczego, Rosawiacja, przedłużył okres wyłączenia z wykorzystania cywilnego 11 lotnisk w Rosji do 9 grudnia. Lotniska m.in. w Biełgorodzie, Briańsku, Woroneżu, Krasnodarze, Kursku, Rostowie nad Donem, Symferopolu są zamknięte dla lotów cywilnych od 24 lutego.



07:14 ISW: Zdobycie Bachmutu przez Rosjan nie będzie warte swojej ceny

"Rosyjskie siły powiększają siły bojowe w małych miejscowościach wokół Bachmutu od końca maja; w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zdołali zdobyć tylko kilka kilometrów terenu" - pisze think tank z USA w swojej najnowszej analizie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Rosja, w sześć miesięcy, zbliżyła się do Bachmutu o kilka kilometrów "Rosyjskie wysiłki w rejonie Bachmutu wskazują, że rosyjskie siły nie nauczyły się niczego z poprzednich, okupionych wysokimi stratami działań, skupionych na obiektach o ograniczonym znaczeniu operacyjnym lub strategicznym" - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na Ukrainie.

06:50 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosyjska armia korzysta z obiektów cywilnych

W najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie Sztab Generalny ukraińskiej armii pisze, że "teren szkoły w jednej z miejscowości w obwodzie zaporoskim został wykorzystany do utworzenia szpitala polowego". Rosjanie mieli też prowadzić ewakuację rannych żołnierzy do Melitopola z wykorzystaniem "ciężarówek i autobusów".



06:49 CNN: Już wkrótce USA mogą szkolić w Niemczech do 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy miesięcznie

W ramach nowego programu szkoleń, USA rozpoczęłyby szkolenia znacznie większych grup ukraińskich żołnierzy. Szkolenia obejmowałyby taktykę na polu walki, w tym koordynowanie działań piechoty ze wsparciem artylerii - co byłoby "znacznie intensywniejszym i bardziej złożonym" szkoleniem niż to, które ukraińscy żołnierze przechodzą w Polsce i Wielkiej Brytanii - twierdzi jedno ze źródeł, na które powołuje się CNN.

06:33 Amerykański koncern Raytheon wyprodukuje sześć zestawów NASAMS dla Ukrainy

Za produkcję zestawów zapłaci Pentagon.



06:08 Rewizja SBU w żeńskim monastyrze położonym na Zakarpaciu

– Oni przyjaźnili się z Medwedczukiem – wyjaśniał jeden z oficerów SBU. Po wybuchu wojny prorosyjski polityk, deputowany Wiktor Medwedczuk, kum prezydenta Putina, uciekł z aresztu domowego. Złapano go w kwietniu, a we wrześniu wymieniono na ukraińskich żołnierzy wziętych do niewoli przez Rosjan.

05:50 Od 24 lutego na Ukrainie popełniono 68 961 przestępstw związanych z inwazją Rosji na Ukrainę

Dane takie podaje ukraińska prokuratura generalna. 50 297 przestępstw związanych z inwazją na Ukrainę, o których informuje ukraińska prokuratura, to zbrodnie wojenne, a 18 764 - zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu.



05:48 Kandydatka na ambasadora USA w Rosji opowiada się za zaostrzaniem sankcji

- Całkowicie zgadzam się, że właściwym kierunkiem działań jest dalsze zaostrzanie sankcji (wobec Rosji) - mówiła Lynn Tracy w czasie wysłuchania przed senacką komisją ds. zagranicznych.



05:43 Zełenski: 6 mln odbiorców pozbawionych dostaw prądu

- Ok. 6 milionów odbiorców w większości obwodów naszego kraju i w Kijowie jest odłączonych od prądu. Sytuacja jest bardzo trudna w stolicy, a także w obwodach kijowskim, winnickim, lwowskim, odeskim, chmielnickim, czerkaskim - mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu. Prezydent Ukrainy mówił też, że pracownicy firm energetycznych "robią wszystko, aby ustabilizować system" i zwiększyć dostawy energii. - Jest bardzo ważne, aby ludzie rozumieli kiedy i przez jaki czas będą pozbawieni prądu - dodał.



