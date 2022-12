Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 281 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił w wieczornym wystąpieniu, że prądu pozbawionych jest na Ukrainie ok. 6 mln odbiorców.

Szef ukraińskiego MSZ powiedział, że strona ukraińska wspiera pomysł Polski, aby Patrioty, które Niemcy zaoferowały jako pomoc w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, zostały rozmieszczone na terytorium Ukrainy.



- To najlepszy sposób, by chronić nie tylko Ukrainę, ale Polskę i inne kraje NATO - mówił Kułeba.

Minister potwierdził, że Kijów rozpoczął już rozmowy na ten temat z Niemcami, ale także ze Stanami Zjednoczonymi, bo to do nich należy technologia tych systemów.



- Wykorzystuję też spotkania ministrów NATO i OBWE do rozmów z każdym, kto może nam pomóc w podjęciu pozytywnych decyzji w sprawie dostarczenia Patriotów do Ukrainy - mówił ukraiński polityk.



Komentując wahania Niemiec w kwestii dostarczania Ukrainie broni, Kułeba powiedział, że "jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tego, że broń służy do zabijania Rosjan, którzy zaatakowali suwerenne państwo i dopuszczają się masowych zbrodni, to powinien też przyznać, że nie dając broni pomaga Rosjanom, którzy zaatakowali Ukrainę i zabijają, gwałcą i torturują".



Pytany o sytuację Ukraińców w obliczu braku energii, wody i ciepła, Kułeba stwierdził, że te braki to dowód na popełniane przez Rosję ludobójstwo.

- To nasza codzienność, nauczyliśmy się żyć pod rosyjskimi pociskami, teraz uczymy się jak żyć bez elektryczności i dostaw wody - mówił polityk. - To bardzo trudne, zwłaszcza w środku zimy - to jest dowód ludobójstwa popełnianego przez Rosję, ale wiemy, jak wysoka jest stawka i poradzimy sobie.