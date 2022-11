05:28 W graniczącym z Ukrainą obwodzie briańskim doszło do dużego pożaru zbiorników z paliwem

Do pożaru doszło w rejonie suraskim. W płomieniach stanęły zbiorniki z produktami ropopochodnymi. "Strażacy i ekipy ratunkowe pracują na miejscu. Pożar objął 1 800 m2" - napisał gubernator obwodu briańskiego na swoim kanale w serwisie Telegram w środę nad ranem.

05:10 Pentagon: Iran przekazał setki dronów Rosji

Rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder, na konferencji prasowej mówił, że USA mają wiedzę o przekazaniu przez Iran "co najmniej setek dronów bojowych Rosji". Gen. Ryder nie chciał podać dokładnej liczby, ale dodał, że Rosja nadal szuka sposobów na pozyskanie dodatkowych systemów uzbrojenia.



05:09 Przedstawiciel Białego Domu: To Zełenski zdecyduje, kiedy podjąć rozmowy z Rosjanami

- Nie naciskamy na niego. On musi, w imieniu swojego narodu, zdecydować czy i kiedy jest gotowy do negocjacji i w jakich warunkach do tego dojdzie. My chcemy się upewnić, że możemy nadal wspierać jego siły zbrojne, tak aby, gdy usiądzie do negocjacji z Władimirem Putinem, mógł robić to z pozycji siły - mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu w rozmowie z NBC.

04:33 Włochy pomogą Ukrainie w odtworzeniu sieci energetycznej

Taką deklarację złożył szef MSZ Włoch, Antonio Tajani. - Chcemy, aby zima przeszła bez tragedii Ukraińców - powiedział Tajani, uczestniczący w spotkaniu szefów MSZ państw NATO w Bukareszcie. Tajani dodał, że Włochy będą mieć swój wkład we wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego, który doznał poważnych uszkodzeń w wyniku rosyjskich ataków rakietowych. W szczególności włoskie firmy energetyczne "dostarczą niezbędnych technologii do zachowania wydajności sieci energetycznych". - Nie ma pokoju bez sprawiedliwości dla Ukraińców - podkreślił Tajani i dodał, że gdy Ukraina jest zagrożona "trudno jest usiąść do negocjacji".



04:28 Zełenski: Sytuacja na froncie jest trudna. Rosjanie planują coś na południu

- Pomimo ponoszenia skrajnie dużych strat, okupanci nadal próbują nacierać w obwodzie donieckim, umacniać się w obwodzie ługańskim, posuwać się w obwodzie charkowskim i planują coś na południu - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Ale trzymamy się i - co najważniejsze - nie pozwalamy wrogowi spełniać jego zamiarów. Powiedzieli, że zajmą obwód doniecki wiosną, latem, jesienią... W tym tygodniu zaczyna się już zima. Marnotrawią swoją regularną armię, tracą tysiące zmobilizowanych i najemników każdego dnia, używają oddziałów zaporowych - dodał.



04:26 Putin odbędzie w środę wideokonferencję z członkami rządu

Rozmowa ma dotyczyć przede wszystkim wynagrodzeń dla określonych kategorii pracowników sektora publicznego, określonych w dekretach z 2012 roku.



04:22 We wtorek trzy statki z żywnością wypłynęły z Ukrainy do Włoch i Turcji

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, zawartego 22 lipca między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, poinformowało we wtorek, że 29 listopada z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły trzy statki wiozące 61,5 tys. ton zbóż i innych produktów żywnościowych do Włoch i Turcji. Na pokładzie statków znajdowało się 26 350 ton kukurydzy, 8,4 tys. ton oleju słonecznikowego oraz 26,3 tys. ton pszenicy. Łącznie, od 22 lipca, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęły 504 statki z 12 294 244 tonami żywności na pokładzie.



