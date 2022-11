Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 280 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że mimo dużych strat Rosjanie nadal starają się nacierać w obwodzie donieckim.

- W przyszłym roku, biorąc pod uwagę dodatkowe środki budżetowe, ilość funduszy przeznaczonych na zamówienia na potrzeby obrony państwa, wzrosną niemal 1,5-krotnie. To umożliwi zapewnienie stałej gotowości bojowej związków taktycznych i jednostek wojskowych - oświadczył Szojgu na spotkaniu z kierownictwem resortu obrony.



- To ważne, by utrzymać maksymalny możliwy poziom produkcji, zorganizować dostawy do jednostek. Jest niezbędne, by kontynuować modernizację i tworzenie obiecujących systemów uzbrojenia, z ich wykorzystaniem w czasie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) - dodał.



- W związku ze specjalną operacją wojskową i częściową mobilizacją, potrzeby jeśli chodzi o zamówienia państwowe na wszystkich poziomach wzrosły. W tym roku, realizacja istniejących i zawartych kontraktów (na dostawy uzbrojenia) została zoptymalizowana - mówił też Szojgu.

Minister obrony Rosji zapowiedział, że Moskwa będzie "przywiązywać szczególną uwagę" do budowy "infrastruktury związanej z jej siłami nuklearnymi".



Minister obrony Rosji mówił też, że kierownictwo resortu obrony będzie omawiać "rozwój sił rakietowych i artylerii" biorąc pod uwagę "doświadczenia ze specjalnej operacji wojskowej".



- Skuteczne niszczenie ogniem przeciwnika jest ważnym składnikiem sukcesu operacji wojskowej. Znacząca rola w tym przypada wojskom rakietowym i artylerii. W czasie specjalnej operacji (wojskowej) nowe metody walki z ich użyciem są testowane - przekonywał Szojgu.

300 tys. Tylu rezerwistów i ochotników przeszkolono w ciągu dwóch miesięcy w Rosji - według słów Szojgu

- Po pierwsze dotyczy to użycia rozpoznania i uderzeń zestawów ogniowych, w tym bezzałogowych statków powietrznym, a także nowoczesnych i zaawansowanych zestawów uzbrojenia - mówił minister.



- Walka przeciwbateryjna jest doskonalona, jako jeden z głównych zadań działań ogniowych przeciwko przeciwnikowi. Zestawy rakietowe dalekiego zasięgu Tornado-S i ciężkie zestawy artyleryjskie 2S7M Małka są zaangażowane w jego realizację. To umożliwia skuteczne trafianie zagranicznych zestawów rakietowych i artyleryjskich - wyjaśnił Szojgu.

Minister obrony Rosji mówił też, że w ramach częściowej mobilizacji, ogłoszonej w Rosji 21 września, przeszkolono ponad 300 tys. rezerwistów i ochotników.