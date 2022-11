Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 280 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że mimo dużych strat Rosjanie nadal starają się nacierać w obwodzie donieckim.

Naryszkin powiedział, że Polska, według informacji rosyjskiego wywiadu, rzekomo forsuje przygotowania do aneksji obwodów lwowskiego, iwano-frankowskiego i większości tarnopolskiego.

Według Rosjan, Warszawa jest przekonana, że "należy jej się hojna rekompensata od Ukrainy za pomoc wojskową i zapewnienie dachu nad głową uchodźcom".

Również według Naryszkina Polska "obawia się", że "starsi partnerzy z NATO w zimowych miesiącach będą próbowali negocjować z Moskwą, zaniedbując interesy nie tylko Ukraińców, ale i Polaków".

Przekonuje, że polskie władze rzekomo przygotowuje się do "referendum" na zachodniej Ukrainie.

Według niego, polskie służby specjalne przekazały do ukraińskich mediów informację o rzekomych przygotowaniach do głosowania w sprawie przyłączenia do Polski w obwodzie lwowskim. "Oczekuje się, że reakcje prominentnych graczy regionalnych i zwykłych obywateli będą dokładnie monitorowane i analizowane".