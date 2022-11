Mamy to! W Bydgoszczy wystartowało centrum serwisowe F16

Pierwszy bojowy F -16 US Air Force przekazany w połowie listopada pod skrzydła Wojskowych Zakładów Lotniczych - 2 w Bydgoszczy w obecności Marka Brzezinskiego ambasadora USA w naszym kraju to znak, że kujawsko – pomorska spółka jest na najlepszej drodze by stać się centrum serwisowym wielozadaniowych, samolotów nie tylko dla Sił Powietrznych RP ale też sojuszników z Ameryki i naszego regionu.