04:56 Rosyjscy żołnierze biorą udział we wspólnych ćwiczeniach z armią Laosu

Na terenie Laosu rozpoczęły się rosyjsko-laotańskie ćwiczenia Laros-2022, w których biorą udział żołnierze podlegli Wschodniemu Okręgowi Wojskowemu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. - Celem ćwiczeń jest rozwój przyjaźni między bratnimi narodami i siłami zbrojnymi tych państw. Współpraca wojskowa pozwala nam poprawić potencjał obronny obu państw - oświadczył gen. Phanseng Bunphan, zastępca szefa Sztabu Generalnego armii Laosu w czasie inauguracji ćwiczeń. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze z rosyjskich jednostek pancernych i zmechanizowanych.



04:31 Rosjanie chcą przeprowadzić mobilizację w okupowanej części południowej Ukrainy?

Centrum Narodowego Sprzeciwu, portal ukraińskiego rządu poświęcony sytuacji na terenach okupowanych przez Rosję, podaje, że Rosjanie sprowadzili jednostki Gwardii Narodowej Rosji i jednostki policji z Dagestanu na lewy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim, by przeprowadzić na tym terenie mobilizację. Do obwodu chersońskiego mieli też przybyć komisarze wojskowi z okupowanych części obwodów donieckiego i ługańskiego. "Okupanci nie ukrywają, że w grudniu personel ten będzie zaangażowany w nielegalny pobór mieszkańców obwodu z paszportami Federacji Rosyjskiej" - czytamy na portalu Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak dodaje Centrum "nie jest wykluczone, że 'zmobilizowani' zostaną wszyscy mężczyźni, nie tylko ci, którzy mają rosyjskie paszporty".



04:27 Zełenski: W ciągu tygodnia Rosjanie ostrzelali 258 razy miejscowości w obwodzie chersońskim

- Tego dnia, jak każdego dnia, okupanci ponownie ostrzelali Chersoń i inne miejscowości w obwodzie (chersońskim). Tylko w ciągu tygodnia wróg ostrzelał 258 razy 30 miejscowości w naszym obwodzie chersońskim - mówił w poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Rosyjska armia uszkodziła też przepompownie, które zapewniała dostawę wody do Mikołajowa - dodał. - Co możemy o nich (Rosjanach - red.) powiedzieć? To jest prawdziwa istota tych przypadkowych "towarzyszy", którzy przejęli Rosję. Po 20 latach ich rządów duża część ich własnego kraju jest tak zniszczona, jakby wojna miała miejsce tam - mówił też ukraiński prezydent.



04:24 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 501 statków z żywnością

Wspólna Komisja Koordynująca (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego, zawartego 22 lipca między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, podała, że od momentu zawarcia porozumienia z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło na pokładzie 501 statków 12 188 194 ton zbóż i innych produktów żywnościowych. W poniedziałek, z powodu złej pogody, z ukraińskich portów nie wypłynął żaden statek z żywnością.



