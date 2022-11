Kolejny region szykuje się do wprowadzenia na tory pasażerskich pociągów napędzanych wodorem. Po tym, jak władze województwa świętokrzyskiego zdecydowały się zainwestować w składy napędzane ogniwami paliwowymi, do wodorowych pociągów przymierza się teraz Kujawsko-Pomorskie. – W najbliższym czasie rozpoczniemy przygotowania do wymiany wszystkich pociągów spalinowych na zasilane energią wodorową. Będzie to prawdziwa rewolucja – zapowiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.