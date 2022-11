Najważniejsze dla nas jest to, aby Polacy mieli takie przeświadczenia i żeby wiedzieli, że rząd dba o finanse publiczne, że nie ma takiej możliwości, aby jakieś środki trafiały do uchodźców, które nie powinny do nich trafić - powiedział Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy.