04:25 Zełenski: Terroryści przygotowują kolejne uderzenia

- Rozumiemy, że terroryści przygotowują kolejne uderzenia. Wiemy to na pewno. Tak długo, jak długo będą mieć pociski, nie przestaną, niestety. Ale nasze możliwości pomocy sobie nawzajem i opieki nad najbardziej potrzebującymi - seniorami, rodzinami z dziećmi, tymi, którzy stracili domy i krewnych na wojnie - nasza wzajemna pomoc jest jednym z elementów ochrony przeciwko terrorowi i źródłem naszej siły. Nadchodzący tydzień może być tak trudny, jak ten, który minął. Nasze Siły Obronne przygotowują się. Cały kraj się przygotowuje. Opracowujemy wszystkie scenariusze, również z naszymi partnerami - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Proszę, nie zostawiajcie bez pomocy tych, którym możecie pomóc. Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne w ciągu tygodnia. Razem, pomagając sobie nawzajem, przejdziemy również to wyzwanie wojny: zimę, w czasie której Rosja chce użyć zimna przeciwko ludziom - dodał.



04:21 MSW Ukrainy: Tylko 3 proc. ostrzelanych przez Rosję celów to cele wojskowe

Ok. 32 tys. obiektów cywilnych i ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej zostało uszkodzonych na Ukrainie w wyniku rosyjskiego ostrzału - poinformował wiceszef MSW Ukrainy Jewhen Jenin na antenie ukraińskiej telewizji. Ze słów Jenina wynikało, że obecnie - w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną - problemy z dostawami prądu dotyczą 520 miejscowości. - Tak jak zwykle ma to miejsce w przypadku terrorystów, rosyjskim celem są obiekty cywilne - mówił Jenin dodając, że tylko 3 proc. ostrzelanych przez Rosję celów to obiekty wojskowe.



04:19 Rosyjski okręt podwodny Magadan zakończył ćwiczenia na Morzu Japońskim

Biuro prasowe rosyjskiej Floty Pacyfiku poinformowało, że uzbrojony w pociski manewrujące Kalibr okręt podwodny Magadan wrócił do portu we Władywostoku po zakończeniu ćwiczeń ogniowych na Morzu Japońskim. W czasie ćwiczeń załoga okrętu Magadan miała "wypełnić wszystkie zadania, trafiając cele na wodzie i lądzie z dużą precyzją".