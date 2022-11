Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 278 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wiceszef MSW Ukrainy szacuje, że tylko 3 proc. ostrzelanych przez Rosję celów na Ukrainie to obiekty wojskowe.

ISW zwraca uwagę, że kontrofensywa ukraińskiej armii na wschodnim brzegu Dniepru mogłaby zagrozić kluczowym szlakom komunikacyjnym (GLOC) z Krymu do Rosji.

"Rosyjskie siły okopywały się i koncentrowały wojska we wschodniej części obwodu chersońskiego od października 2022 roku, w ramach przygotowań do wycofania się z zachodniego brzegu Dniepru i Chersonia. Rosyjskie jednostki przygotowują się albo do głębokiej obrony, albo do przeprowadzenia działań opóźniających. Rosyjskie siły najwyraźniej nie spodziewają się, że będą w stanie uniemożliwić Ukraińcom przeprawienie się przez rzekę i nie uważają za priorytetowe pozycji obronnych mających na celu przeciwdziałanie takiej przeprawie. Rosyjska armia stwarza warunki do przedłużonej obrony we wschodniej części obwodu chersońskiego, co może pozwolić na utworzenie przez Ukrainę silnego przyczółka na wschodnim brzegu Dniepru" - czytamy w analizie ISW.

Think tank zastrzega przy tym, że ta ocena sytuacji nie przesądza o tym, że Ukraińcy zamierzają przekroczyć Dniepr, ani że mają potencjał, by to zrobić.



Amerykański think tank zwraca uwagę, że Rosjanie tworzą fortyfikacje we wschodniej części obwodu chersońskiego wzdłuż kluczowych szlaków komunikacyjnych (GLOC). Zdjęcia satelitarne wskazują, że priorytetem dla Rosjan jest tworzenie okopów i stawianie zapór przeciwczołgowych wzdłuż szlaków, które łączą rosyjskie siły na wschodnim brzegu Dniepru z południowo-wschodnią częścią obwodu chersońskiego i Krymem, a także z Melitopolem i okupowaną częścią obwodu zaporoskiego.

Rosjanie prawdopodobnie spodziewają się przechwycenia przez Ukraińców Półwyspu Kinburnskiego Fragment analizy ISW

"Większość tych polowych fortyfikacji znajduje się bezpośrednio na szlakach komunikacyjnych" - czytamy w analizie.

ISW zwraca też uwagę, że Rosjanie stworzyli fortyfikacje obronne na 3-kilometrowym pasie lądu oddzielającym Półwysep Kinburnski od pozostałej części obwodu chersońskiego i na plażach na południe i wschód od półwyspu.



"Rosyjskie pozycje obronne wskazują, że rosyjskie dowództwo wojskowe postrzega możliwość ukraińskiej kontrofensywy przez Dniepr jako poważne zagrożenie" - czytamy w analizie.



"Rosjanie prawdopodobnie spodziewają się przechwycenia przez Ukraińców Półwyspu Kinburnskiego, ale chcą uniemożliwić głębsze wdarcie się" we wschodnią część obwodu chersońskiego - uważają analitycy z ISW.