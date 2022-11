Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 278 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wiceszef MSW Ukrainy szacuje, że tylko 3 proc. ostrzelanych przez Rosję celów na Ukrainie to obiekty wojskowe.

Jens Stoltenberg rozmawiał z niemieckimi mediami przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO.

Powiedział m.in., że Putin z coraz większą brutalnością reaguje na porażki Rosjan na froncie i ostrzegł, że Moskwa może przygotowywać kolejny zmasowany atak.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja nie przygotowuje się do wycofania swoich wojsk z Enerhodaru i Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

- Wraz z nadejściem zimy Moskwa zaczęła bombardować system energetyczny Ukrainy, aby rzucić kraj na kolana.Putin próbuje wykorzystać zimę jako broń. Ale tego sukcesu nie osiągnie – powiedział Stoltenberg.

Zaznaczył, że im więcej sukcesów militarnych odniesie Ukraina, tym silniejsza będzie jej pozycja w przyszłych negocjacjach.

- Możemy wzmocnić pozycję Ukrainy przy stole negocjacyjnym, jeśli zapewnimy temu krajowi wsparcie militarne. Najlepszym sposobem wspierania pokoju jest wspieranie Ukrainy – powiedział szef NATO.

Stoltenberg dodał, że wszyscy partnerzy powinni wspierać i zwiększać pomoc dla Ukrainy. Pomogłoby to Ukraińcom w obronie ich prawa do samoobrony. W tym kontekście podkreślił rolę Niemiec, których silne poparcie jest kluczowe, bo „dostawy broni z Niemiec ratują życie”.

Polityk przyznał, że pomoc dla Ukrainy ma swoją cenę w społeczeństwach zachodnich, ponieważ rosnące rachunki za żywność i elektryczność oznaczają ciężkie czasy dla wielu gospodarstw domowych w Europie. - Ale musimy pamiętać, że ludność Ukrainy każdego dnia płaci swoją krwią – powiedział.

Stoltenberg powiedział, że jeśli Putin wygra wojnę, on i inni despoci będą nadal używać przemocy, aby osiągnąć swoje cele. - To mogłoby oznaczać więcej wojen i więcej cierpienia. To uczyniłoby nasz świat jeszcze bardziej niebezpiecznym. Wygrana Ukrainy leży w naszym własnym interesie – stwierdził..

W dniach 29-30 listopada w Bukareszcie ministrowie spraw zagranicznych państw NATO zamierzają podjąć decyzję o jeszcze większym wsparciu dla Ukrainy w ramach kompleksowego pakietu pomocowego.