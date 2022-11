Rosja ogłosiła, że tworzy trójstronny związek gazowy, „przekonując” swoich środkowo-azjatyckich konkurentów do wspólnego działania. Dla Kazachstanu i Turkmenistanu to „propozycja”, z rodzaju „nie do odrzucenia”. W rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie ich interesów na światowym energetycznym rynku. I zagrożenie suwerenności.