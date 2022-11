Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 279 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie Centrum Narodowego Sprzeciwu informuje o możliwej mobilizacji mieszkańców okupowanej przez Rosję południowej Ukrainy.

- Wszystkie możliwości leżą na stole - powiedział anonimowo urzędnik zapytany, czy Stany Zjednoczone rozważają wysłanie baterii Patriot specjalnie dla Ukrainy. - Patriot jest jednym z rozważanych systemów obrony powietrznej – dodał urzędnik.

Powiedział również, że obrona powietrzna Ukrainy jest "najwyższym priorytetem" USA. Dlatego Waszyngton analizuje swoje możliwości w połączeniu z możliwościami sojuszników pod kątem największej przydatności dla zaatakowanego kraju.



System rakietowy obrony powietrznej Patriot – "Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target” – jest przeznaczony do przechwytywania i niszczenia nadlatujących pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, zaawansowanych samolotów i pocisków manewrujących.