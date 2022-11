Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 280 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że mimo dużych strat Rosjanie nadal starają się nacierać w obwodzie donieckim.

Członkowie Bundestagu przyjęli w środę uchwałę uznającą głód milionów Ukraińców pod rządami sowieckiego przywódcy Józefa Stalina za ludobójstwo.

W uchwale zapisano, że Hołodomor stanowi "zbrodnię przeciwko ludzkości".

"Odpowiedzialne za nie było polityczne kierownictwo Związku Radzieckiego pod wodzą Józefa Stalina" - pojawiło się w uchwale.

Trzy partie w koalicji rządzącej kanclerza Olafa Scholza, Socjaldemokraci, Zieloni i Wolni Demokraci, jak również główna opozycja Chrześcijańscy Demokraci i Unia Chrześcijańsko-Społeczna, wszystkie głosowały za uchwałą w Bundestagu.

Czym był Hołodomor?

Ukraińskie określenie śmierci około czterech milionów obywateli w czasie klęski głodu w latach 1932-33 jako Hołodomor oznacza w przybliżeniu śmierć głodową.

W 2006 roku parlament ukraiński uznał Hołodomor za ludobójstwo.

W listopadzie 1932 roku Józef Stalin wysłał policję, aby zarekwirowała całe zboże i zwierzęta gospodarskie z nowo skolektywizowanych ukraińskich gospodarstw, w tym nasiona potrzebne do zasadzenia następnych zbiorów. Doprowadziło to do śmierci milionów ludzi.

Rosja kategorycznie odrzuca opinię, że było to ludobójstwo, twierdząc, że to nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Kazachowie, Niemcy i inni byli ofiarami wielkiego głodu w Związku Radzieckim na początku lat 30-tych.

W weekend prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił, że Rosja stosuje dziś podobną taktykę w swojej wojnie na Ukrainie.

- Kiedyś chcieli nas zniszczyć głodem, teraz - ciemnością i zimnem - napisał w serwisie Telegram. "Nie da się nas złamać" - zapowiedział ukraiński prezydent.

Rosja atakuje w ostatnich tygodniach w krytyczną infrastrukturę na Ukrainie. Wywołało to powszechne przerwy w dostawie prądu.

Przegłosowania w Bundestagu uchwała wzywa niemiecki rząd do działania przeciwko "wszelkim próbom rozpowszechniania jednostronnej rosyjskiej narracji historycznej'' i do dalszego wspierania Ukrainy jako ofiary obecnej wojny.

Jak podaje Muzeum Hołodomoru w Kijowie, do tej pory 16 państw oprócz Ukrainy uznało klęskę głodu za ludobójstwo: Australia, Ekwador, Estonia, Kanada, Kolumbia, Gruzja, Węgry, Łotwa, Litwa, Meksyk, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Stany Zjednoczone i Watykan.