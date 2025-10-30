Aktualizacja: 30.10.2025 10:34 Publikacja: 30.10.2025 10:26
Prezydent USA Donald Trump i prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung
Spotkanie Trumpa z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem odbyło się w środę w Gyeongju, na południu kraju, w przeddzień szczytu APEC. Po rozmowach przedstawiciele obu stron ogłosili wstępne porozumienie w sprawie współpracy inwestycyjnej i stoczniowej.
„Udzieliłem im zgody na budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym, zamiast starych, mniej zwrotnych jednostek z silnikami diesla” – napisał Trump w czwartek na platformie Truth Social.
W kolejnym wpisie prezydent USA poinformował, że południowokoreański okręt będzie budowany w stoczni w Filadelfii. „Stocznie w naszym kraju wkrótce przeżyją wielki powrót” – dodał Trump.
Choć Korea Południowa posiada jeden z najbardziej zaawansowanych przemysłów stoczniowych na świecie, nie wiadomo, skąd pochodzić ma technologia napędu jądrowego. Obecnie tylko Wielka Brytania i Australia uzyskały dostęp do amerykańskiej technologii w ramach porozumienia AUKUS, zawartego w 2021 roku.
Prezydent Lee Jae Myung zapewnił, że Korea Południowa nie planuje budowy okrętów uzbrojonych w głowice nuklearne.
- Nie chodzi o uzbrojenie w broń atomową, lecz o zwiększenie możliwości śledzenia północnokoreańskich i chińskich okrętów podwodnych. Jednostki z napędem diesla są zbyt ograniczone – powiedział Lee podczas spotkania z Trumpem.
uKorea Południowa od lat starała się uzyskać zgodę USA na rozwój programu atomowych okrętów podwodnych, lecz kolejne amerykańskie administracje odrzucały ten pomysł, obawiając się naruszenia reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej.
Podczas lunchu zorganizowanego na cześć amerykańskiego prezydenta deser ozdobiono napisem „PEACE!”. Jak podał Pałac Prezydencki w Seulu, miało to symbolicznie nawiązywać do pierwszego spotkania Trumpa i Lee, kiedy obaj przyrzekli działać jako „twórcy pokoju” na Półwyspie Koreańskim.
Tymczasem relacje z Kim Dzong Una pozostają napięte, zwłaszcza w kontekście zacieśniających się relacji wojskowych między Koreą Północną a Rosją. Trump przyznał, że nie udało się zorganizować spotkania z przywódcą Korei Północnej, kończąc spekulacje o możliwym przełomie dyplomatycznym.
Daryl Kimball, dyrektor waszyngtońskiego Arms Control Association, ostrzegł, że decyzja Trumpa może wywołać poważne konsekwencje dla międzynarodowego systemu kontroli zbrojeń. – Takie jednostki zwykle wykorzystują wysoko wzbogacony uran, co wymagałoby złożonego reżimu nadzoru ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – wyjaśnił Kimball.
Dodał, że rozwój przez Koreę Południową technologii umożliwiających wzbogacanie uranu lub przetwarzanie paliwa jądrowego „nie jest ani technicznie, ani militarnie konieczny” i może stworzyć precedens dla innych państw.
– Jeśli Stany Zjednoczone naprawdę chcą zapobiec proliferacji broni jądrowej, administracja Trumpa powinna z takim samym zapałem powstrzymywać swoich sojuszników przed dostępem do technologii podwójnego zastosowania, jak czyni to wobec przeciwników – dodał ekspert.
