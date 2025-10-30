Spotkanie Trumpa z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem odbyło się w środę w Gyeongju, na południu kraju, w przeddzień szczytu APEC. Po rozmowach przedstawiciele obu stron ogłosili wstępne porozumienie w sprawie współpracy inwestycyjnej i stoczniowej.

„Udzieliłem im zgody na budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym, zamiast starych, mniej zwrotnych jednostek z silnikami diesla” – napisał Trump w czwartek na platformie Truth Social.

W kolejnym wpisie prezydent USA poinformował, że południowokoreański okręt będzie budowany w stoczni w Filadelfii. „Stocznie w naszym kraju wkrótce przeżyją wielki powrót” – dodał Trump.

Choć Korea Południowa posiada jeden z najbardziej zaawansowanych przemysłów stoczniowych na świecie, nie wiadomo, skąd pochodzić ma technologia napędu jądrowego. Obecnie tylko Wielka Brytania i Australia uzyskały dostęp do amerykańskiej technologii w ramach porozumienia AUKUS, zawartego w 2021 roku.