W Ukrainie zagrożenie z ziemi oraz z powietrza wciąż jest ogromne. Coraz więcej ukraińskich rodzin pozostaje bez dachu nad głową i błąka się szukając schronienia u krewnych i sąsiadów. Wielu nie stać na odbudowę lub wyremontowanie zniszczonego domu, a nawet kupno żywności i artykułów pierwszej potrzeby, bo zasoby portfela dramatycznie się kurczą, a siła nabywcza ukraińskiej hrywny wciąż spada. W tej sytuacji ludzie mogą liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz.

- Rano latały drony. O piątej rano już nad domem rozległy się dźwięki przypominające brzęczenie samolotu nad samym domem. Potem zaczęły latać rakiety - mówi Swietłana, wdowa, matka czwórki dzieci. - U mnie w domu współlokator został z dziećmi. Było około godziny 7 wieczorem. Zaczęło huczeć, a potem rakieta uderzyła w dom i ta fala wybiła nam szyby. Maluchy przestraszyły się, położyły na podłodze i leżały tak, aż wszystko się uspokoiło. Mimo wszystko, zostaliśmy tu we wsi - dodaje. Kobieta utrzymuje się obecnie jedynie z zapomogi państwowej. Chciałaby podjąć pracę, ale nie ma z kim zostawić dzieci. - Pieniędzy starcza tylko na jedzenie i drewno opałowe, a na buty, ubrania brakuje - przyznaje.

W równie trudnej sytuacji są setki rodzin w Ukrainie. Te z nich, które mieszkały na wsiach przed wojną zazwyczaj żyły skromnie, ale teraz po prostu starają się przeżyć. Często pomagają sobie nawzajem i korzystają z tego, co wyrośnie w ogrodzie, by nie wydawać pieniędzy w sklepie. Jednak materiały potrzebne do odbudowy domu muszą kupić, a to przerasta ich możliwości. Sytuacja wielu rodzin mieszkających w miastach bywa jeszcze trudniejsza – zwłaszcza jeśli w wyniku działań wojennych utraciły mieszkanie lub jedyne źródło dochodu. Ratunkiem dla najbardziej potrzebujących jest systematyczna i długofalowa pomoc.

Z myślą o najbardziej pokrzywdzonych

Chcąc nieść pomoc potrzebującym, Caritas Polska realizuje wyjątkowy program Rodzina Rodzinie. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że naród ukraiński będzie długo zmagał się z ogromnymi trudnościami, nawet po zakończeniu wojny. Analizując potrzeby i nasze możliwości zdecydowaliśmy się więc na włączenie Ukrainy w program Rodzina Rodzinie – największy program pomocy zagranicznej prowadzony przez Caritas Polska - mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska

W październiku Caritas Polska rozpoczęła pilotaż programu Rodzina Rodzinie w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dzięki niemu i ścisłej współpracy z ukraińską Caritas-Spes dociera z pomocą do ponad 500 rodzin znajdujących się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w obszarach, do których nie dociera żadna inna pomoc. Są to rodziny wielodzietne, rodziny z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, matki samotnie wychowujące dzieci, których mężowie zostali wzięci do niewoli lub zginęli na wojnie, rodziny, które uciekły z okupowanych terenów i doświadczające bezpośrednich skutków działań wojennych.

Pomoc, która nie znika

- Jako organizacja charytatywna nie sprawimy, że na Ukrainę przestaną spadać pociski, ale mamy cel – niesienie pomocy starającym się przetrwać ludziom. Włączając Ukrainę do programu Rodzina Rodzinie, tak jak sześć lat temu włączyliśmy do niego Syrię, dajemy mieszkańcom Ukrainy najlepsze, systematyczne wsparcie - zaznacza ks. Iżycki.

Rodzina Rodzinie jest prowadzonym przez Caritas Polska programem humanitarnym, który polega m.in. na udzielaniu stałej pomocy finansowej w lokalnej walucie najuboższym mieszkańcom krajów pogrążonych w wojnie lub głębokim kryzysie. Program został zainicjowany jesienią 2016 roku jako odpowiedź na dramatyczną sytuację mieszkańców Syrii w czasie trwającej tam wojny, aby następnie objąć zasięgiem również Strefę Gazy, Liban oraz Irak. Ukraina jest piątym krajem włączonym do programu.

Siłą programu Rodzina Rodzinie jest jego forma. Comiesięczne wsparcie finansowe daje najuboższym możliwość odbicia się od dna poprzez spłatę zadłużeń, np. uregulowanie czynszu i rachunków za media. Ponadto program pozwala beneficjentom na samodzielne decydowanie o tym, którą z najpilniejszych potrzeb – na przykład zakup żywności, materiałów budowlanych, czy leków – chcą zrealizować.

Ze wsparciem polskich artystów

W ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska zyskał wyjątkowe wsparcie w postaci piosenki „Ocaleni” zespołu TGD. Autorami jej słów są Piotr Nazaruk i Monika Wydrzyńska, muzykę napisał Piotr Nazaruk.

- Najpierw powstała muzyka. Kilka lat temu. Melodia – jedna z najcenniejszych, tych które udało mi się odkryć. Nie wiedziałem, o czym będzie ta piosenka, ale wiedziałem, że musi mówić o czymś ważnym. […]. Przypadkowo lub nieprzypadkowo paru moich przyjaciół, z którymi rozmawiałem o naszych próbach pomagania uchodźcom, cytowało talmudyczną sentencję „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Zrozumiałem, że to były te właściwe słowa, na które czekała moja melodia - opowiada o piosence Piotr Nazaruk.

Poza programem Rodzina Rodzinie utwór promuje również płytę zespołu TGD „Kolędy Świata 3”, z gościnnym udziałem Kuby Badacha, Anny Karwan i Mateusza Ziółko, której premiera zaplanowana jest na 18 listopada tego roku. Utwór „Ocaleni” oraz kolędy z różnych stron świata będzie można usłyszeć na żywo podczas koncertów TGD, które odbędą się w 15 miastach Polski w grudniu 2022 r. i w styczniu 2023 r.

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 45 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.