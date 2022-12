Połączenie elektroenergetyczne Rzeszów-Chmielnicki między Polską a Ukrainą może być gotowe do pracy w pierwszym kwartale 2023 r. Ma to być dwukierunkowe połączenie, które zaraz po uruchomieniu może posłużyć do eksportu energii na Ukrainę i pomocy jej w problemie deficytu energii. Po zakończeniu wojny może zaś posłużyć do importu tańszej energii z Ukrainy do Polski.