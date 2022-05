05:00 Rosja zbojkotuje spotkanie RB ONZ z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa UE

AFP podaje, powołując się na rosyjskie źródło dyplomatyczne, że decyzja władz Rosji ma związek z "sytuacją na Ukrainie". Doroczne spotkanie RB ONZ z unijną instytucją ma dotyczyć współdziałania UE z ONZ w krajach, w których zarówno ONZ, jak i Unia Europejska prowadzą swoje działania.



04:58 Szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii: Nic z tego, co założyła sobie Rosja, się nie udało. NATO nigdy nie było silniejsze

Adm. Antony Radakin mówił, że Rosja szacowała, iż jest w stanie najechać Ukrainę, zdobyć duże miasta w ciągu kilku dni i przejąć kontrolę nad całym krajem w 30 dni. Niepowodzenie tych założeń - jak dodał - było konsekwencją "szokujących niepowodzeń (rosyjskiego) wywiadu, a także niesamowitej arogancji".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski szef Sztabu Generalnego: Rosja chciała zająć całą Ukrainę w 30 dni Admirał sir Antony Radakin, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii, w czasie spotkania organizowanego przez "Wall Street Journal" w Londynie mówił, że jest zaskoczony rosyjskimi porażkami w czasie działań militarnych na Ukrainie, które rozpoczęły się od słabego rozpoznania wywiadowczego, co doprowadziło do katastrofalnych skutków.

04:31 Wicepremier Ukrainy: W środę otwarte mają zostać cztery korytarze humanitarne

Iryna Wereszczuk poinformowała, że jeśli "pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa", wówczas w środę otwarte zostaną na Ukrainie cztery korytarze humanitarne: z Mariupola, Wasyliwki, Łunaczarskiego Koła i Tokmaku.



04:25 Zełenski: 156 ewakuowanych z Mariupola dotarło 3 maja do Zaporoża

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 3 maja 156 osób ewakuowanych z Mariupola dotarło do Zaporoża. - Będziemy nadal robić wszystko, aby wydostać naszych rodaków z Mariupola i zakładów Azowstal. To jest trudne. Ale potrzebujemy wszystkich, którzy tam zostają: cywilów i żołnierzy. Nie ma dnia, byśmy nie zajmowali się tą sprawą, by nasi ludzie nie starali się rozwiązać tej kwestii. Tak, zdołaliśmy osiągnąć zawieszenie broni na niemal trzy dni, by umożliwić działanie korytarza humanitarnego, Obecnie rosyjscy żołnierze nie stosują się do żadnych porozumień. Przeprowadzają zmasowane uderzenia na Azowstal. Próbują wedrzeć się na teren kompleksu. Ale mówiono mi już wiele razy, że nikogo nie da się uratować. Że to niemożliwe. A dziś 156 osób jest w Zaporożu. To jeszcze nie zwycięstwo, ale to już jest jakiś efekt. Wierzę, że jest szansa, by ocalić innych - powiedział Zełenski w nocnym wystąpieniu.



04:20 Szef kancelarii Zełenskiego: Rosyjskie ataki rakietowe nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy

"Rosja naprawdę chce wstrzymać pomoc z Zachodu rakietami - (napływ) naszej nowej, potężnej broni. Ale on nie ustanie. Wszystko trafi na Ukrainę" - napisał Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na swoim kanale w serwisie Telegram, po tym jak 3 maja Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe przeciwko celom na całej Ukrainie.