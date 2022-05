W kontekście wojny na Ukrainie, która po inwazji wojsk rosyjskich trwa od 70 dni, lider Kukiz'15 był pytany, czy pomoc państw Zachodu dla Kijowa nie jest zbyt mała. - Być może Francuzom i Niemcom potrzebny jest ten but sowiecki, but ruski, na ich ziemi. Wtedy zrozumieliby, jakim oni (Rosjanie - red.) są zagrożeniem - mówię o całej nacji, nie tylko o Putinie - odparł w Radiu Plus Paweł Kukiz.

Od wyniku tej wojny zależy wygląd świata, nowa geopolityka i strefy wpływów tych największych graczy. Paweł Kukiz

- Niestety, ta pomoc jest mizerna, jest marna. Oni po prostu nie wiedzą, co to znaczy sowieci (...), co to znaczy dzicz stepowa i nawet doniesienia z Ukrainy ich w jakiś sposób nie ponaglają do jakiejś większej pomocy - z prostej przyczyny: nie poczuli nigdy ruskiego najeźdźcy w swoim państwie, a takie państwa jak Ukraina, jak Polska są prawdopodobnie przez nich traktowane jako takie poligony i pola minowe zabezpieczające Francuzów, Niemców przed zalewem kacapii - dodał. Paweł Kukiz mówił, że w 1920 r. Polacy bronili Europy "przed tą dziczą". - Teraz to samo zadanie wzięła na siebie Ukraina - stwierdził.

Pod koniec kwietnia prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że zwróci się do Kongresu o przyjęcie pakietu 33 miliardów dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Pieniądze miałyby być przeznaczone na wsparcie militarne, gospodarcze i humanitarne. - Zupełnie inne są powody pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, a inne powinny być powody pomocy dla Ukrainy przez Niemcy i Francję. USA realizują dużą geopolitykę z Chinami w tle i innymi dużymi graczami. Od wyniku tej wojny zależy wygląd świata, nowa geopolityka i strefy wpływów tych największych graczy, więc Stany Zjednoczone robią jak najbardziej słusznie i w interesie tak Ukrainy, jak i Polski - skomentował Kukiz.

- Natomiast powtarzam raz jeszcze - Niemcy i Francuzi zachowują się jak tacy mali szmalcownicy, dbający tylko i wyłącznie o swój partykularny, mały interes - już nawet nie geopolityczny, tylko malutki interesik Francuzików i Niemiaszków - powiedział Paweł Kukiz. Pytany, czy nie są to zbyt mocne słowa odparł, że może użyć jeszcze mocniejszych, "tylko że pora za wczesna".

Poseł podkreślił, że jeździ na Ukrainę co najmniej raz w tygodniu i widzi skutki "bandyckich ataków" wojsk rosyjskich, wobec czego trudno mu "językiem dyplomatycznym, parlamentarnym mówić o Szwabach i Francuzach, którzy traktują Ukrainę i Polskę jako poligon zabezpieczający ich grillowanie". Dopytywany, czy w związku ze sprawą wsparcia Ukrainy jest rozczarowany Unią Europejską lider Kukiz'15 odparł, że nie. - Jestem rozczarowany postawą Niemców i Francuzów - dodał.

Paweł Kukiz wyraził pogląd, że trzeba robić wszystko, by Rosja nie pokonała Ukrainy. Podkreślił, iż nie ma wątpliwości, że jeśli Rosjanie pokonają Ukrainę, to "prędzej czy później będą w Polsce". Powiedział też, że porażka Ukrainy będzie porażką byłych państw bloku wschodniego, wymieniając w tym kontekście m.in. Mołdawię i kraje nadbałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię).