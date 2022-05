- Nie mam wątpliwości, że olbrzymi potencjał przede wszystkim tkwi w ludziach – zarówno w Polakach, jak i Ukraińcach, jak też naszych sąsiadach: Litwinach, Łotyszach, Estończykach. Wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie budować tutaj, w naszej części Europy, wielką wspólnotę narodów – taką, o jakiej mocy uczy nas nasza historia - mówił we wtorek podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda. W środę szef resortu obrony Mariusz Błaszczak został zapytany w radiowej Jedynce, czy była to zapowiedź budowy "czegoś w rodzaju unii środkowo-europejskiej".

- Bardziej bym to widział w kontekście tego, że część z tych narodów, które tworzyły I Rzeczpospolitą, jest w Unii Europejskiej, w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc jest to z mojej perspektywy zaproszenie Ukrainy do tego, żeby przystąpiła do UE, do NATO - odparł minister. Dodał, że "zabiegał o to śp. prezydent Lech Kaczyński". - Słynny szczyt NATO w 2009 r. w Bukareszcie... tam, ze względu na opór Niemiec ta perspektywa wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego się oddaliła - stwierdził.

- Tworzymy pewną wspólnotę, to jest wspólne nasze dziedzictwo. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, ta konstytucja dotyczyła narodów, które żyły w I RP. Mamy do czego się odwołać - mówił Mariusz Błaszczak.

- Dziś część tych narodów jest w Unii i w NATO - szczególnie tu podkreślam Sojusz Północnoatlantycki. Bardzo mocno wspieramy Ukrainę na drodze do przystąpienia do tych wspólnot - oświadczył.

Błaszczak dodał, że podczas niedawnego spotkania ministrów obrony w Ramstein też podkreślał "tę perspektywę przystąpienia Ukrainy" do NATO.

Minister obrony narodowej mówił też, że "przekleństwem naszej historii było porozumienie niemiecko-rosyjskie". - Czy to były Prusy z Rosją, czy Niemcy w 1939 r. z Rosją - zawsze tak było. Już ostatnie lata tego dowodzą także, wspieranie przez Niemcy Rosji, wspieranie Putina, budowanie silnej pozycji militarnej Rosji putinowskiej przez Niemcy poprzez uzależnienie Niemiec i Europy od dostaw surowców energetycznych, cała historia Nord Stream 1, Nord Stream 2, to rzeczywiście jest wyzwanie - powiedział.

Mariusz Błaszczak ocenił, że "nie jesteśmy skazani na taką sytuację". Dodał, że warunkiem tu jest prowadzenie ambitnej polityki "to możemy odnieść sukces, a tym sukcesem będzie bezpieczna Polska".

Minister pozytywnie odniósł się też do programu wsparcia USA dla Ukrainy. - To daje nam szansę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, bezpieczeństwa wolnego świata - ocenił. Mówiąc o wydatkach na obronność w Polsce i powoływaniu nowych jednostek wojskowych Mariusz Błaszczak zaznaczył, że "silne wojsko oznacza bezpieczeństwo, oznacza odstraszanie, oznacza to, że agresor nie odważy się napaść na kraj, który posiada silne wojsko, który jest bardzo mocno osadzony w strukturach NATO".