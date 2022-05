Zełenski poinformował, że w środę 156 osób ewakuowanych z Mariupola dotarło do Zaporoża. - Kobiety i dzieci. Siedzieli w schronach przez ponad dwa miesiące. Wyobraźcie sobie! Jedno z dzieci ma sześć miesięcy, dwa z nich spędziło pod ziemią kryjąc się przed bombami i ostrzałem. Wreszcie ci ludzie są całkowicie bezpieczni. Otrzymają pomoc - mówił prezydent Ukrainy.



Reklama

- Oczywiście będziemy robić wszystko, aby wydostać wszystkich naszych rodaków z Mariupola i Azowstalu. To trudne. Ale potrzebujemy wszystkich, którzy tam zostali: cywilów i żołnierzy. Nie ma dnia, abyśmy nie zajmowali się tą sprawą - zapewnił Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski szef Sztabu Generalnego: Rosja chciała zająć całą Ukrainę w 30 dni Admirał sir Antony Radakin, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii, w czasie spotkania organizowanego przez "Wall Street Journal" w Londynie mówił, że jest zaskoczony rosyjskimi porażkami w czasie działań militarnych na Ukrainie, które rozpoczęły się od słabego rozpoznania wywiadowczego, co doprowadziło do katastrofalnych skutków.

- Najwyraźniej rosyjska armia zareagowała ekstremalnie nerwowo na nasz dzisiejszy sukces. Różne ukraińskie miasta znów stały się celem dla rosyjskich rakiet i rosyjskich uderzeń. Lwów, Winnica, obwód kijowski, obwód dniepropietrowski, Odessa, obwód charkowski - taka sakla dzisiejszego ostrzału wskazuje, że Rosja nie realizuje żadnego konkretnego celu militarnego. Uderzenie na Zakarpacie? Co dokładnie może ono dać Rosji? Starają się dać ujście swojej bezsilności. Ponieważ nie mogą pokonać Ukrainy - ocenił prezydent Ukrainy.



- Ale mogą palić atrakcje dla dzieci w Parku Gorkiego w Charkowie lub niszczyć most. Albo magazyny ze zbożem, albo domy naszych obywateli - dodał.

Reklama

- Im więcej takich uderzeń, tym dalsza jest Rosja od cywilizacji - ocenił Zełenski.



Prezydent Ukrainy mówił też, że 3 maja wystąpił po raz pierwszy, od początku wojny, na forum ukraińskiego parlamentu. - Podkreśliłem najważniejszą rzecz - najważniejszą nie tylko dla mnie, ale też dla całej Ukrainy. Jestem przekonany, że musimy zachować maksymalną jedność. Ponieważ nasz sukces zależy od jedności - relacjonował.



Zełenski mówił też, że 3 maja rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, któremu złożył życzenia w związku ze Świętem Narodowym 3 Maja. - Rozmawialiśmy o dalszej współpracy, konkretnych działaniach i wsparciu dla naszej obronności - dodał.



Autopromocja Nowy Parkiet.com Liczy się

pogłębiona analiza » SPRAWDŹ

- Poinformowałem go, o obecnej sytuacji w rejonach walk. O tym, co dzieje się w Mariupolu. O ewakuacjach Ukraińców. I o tym co jeszcze możemy zrobić razem, aby pomóc bronić naszego państwa i naszej wspólnej wolności - wolności Ukraińców i Polaków, wszystkich Europejczyków - podkreślił Zełenski.