„Jeździec polski” Rembrandta, należący kiedyś do kolekcji królewskiej Stanisława Augusta, a od ponad stu tu lat do nowojorskiej The Frick Collection, odwiedza obecnie w Europie tylko Polskę. Wernisaż pokazu odbędzie się 5 maja w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dzieło będzie również eksponowane na Wawelu.