Szwecja i sąsiadująca z nią Finlandia nie należały do NATO w czasach zimnej wojny, ale aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku i inwazja na Ukrainę skłoniły te kraje do ponownego przemyślenia swojej polityki bezpieczeństwa, a członkostwo w NATO wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Oba kraje obawiają się, że będą narażone na niebezpieczeństwo podczas procesu ubiegania się o przyjęcie, który może trwać nawet rok, zanim zostanie zatwierdzony przez wszystkich członków NATO.

- Nie będę wchodziła w szczegóły, ale czuję się bardzo pewnie, że teraz mamy amerykańskie zapewnienie - powiedziała Linde szwedzkiej telewizji po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

- Nie są to jednak konkretne gwarancje bezpieczeństwa - te można uzyskać tylko wtedy, gdy jest się pełnoprawnym członkiem NATO - dodała.

Linde nie chciała powiedzieć, jakie zapewnienia otrzymała od Blinkena.

- Oznaczałyby one, że Rosja może mieć pewność, że jeśli skieruje jakiekolwiek negatywne działania przeciwko Szwecji, czym już groziła, nie będzie to coś, na co Stany Zjednoczone pozwolą (...) bez reakcji - powiedziała.

Szwedzki minister obrony powiedział w zeszłym miesiącu, że wniosek może wywołać szereg reakcji ze strony Rosji, w tym ataki cybernetyczne i środki hybrydowe - takie jak kampanie propagandowe - mające na celu osłabienie bezpieczeństwa Szwecji.

Moskwa ostrzegła, że może rozmieścić broń jądrową i pociski hipersoniczne w Kaliningradzie, jeśli Szwecja i Finlandia staną się członkami NATO.