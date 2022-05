- Dziś prezentujemy nasz szósty pakiet sankcji. Najpierw wymieniamy wysokich rangą oficerów wojskowych i inne osoby, które popełniły zbrodnie wojenne w Buczy i tych, którzy są odpowiedzialni za nieludzkie oblężenie miasta Mariupol - przekazała szefowa KE, przemawiając na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. - Będzie to ważny sygnał dla wszystkich kremlowskich sprawców: wiemy, kim jesteście. Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności - podkreśliła.

- Po drugie, w końcu odłączymy z systemu SWIFT Sbierbank – zdecydowanie największy bank w Rosji - i dwa inne duże rosyjskie banki - zadeklarowała Ursula von der Leyen. Oceniła, że będzie to uderzenie w banki, które są "kluczowe dla systemu finansowego Rosji i możliwości (prezydenta Rosji Władimira) Putina do siania destrukcji".

- Po trzecie, zakazujemy korzystania z naszych fal trzem dużym rosyjskim nadawcom państwowym. Nie będą mogli rozpowszechniać swoich materiałów w Unii Europejskiej, w jakiejkolwiek formie - w sieciach kablowych, poprzez usługi satelitarne, w internecie czy za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne - mówiła szefowa KE dodając, że chodzi o telewizje, które "wzmacniają kłamstwa i propagandę Putina".

Ostatni punkt sankcji zapowiedziany przez przewodniczącą KE dotyczy ropy. Ursula von der Leyen powiedziała, że na szczycie w Wersalu liderzy państw UE zgodzili się na stopniowe uniezależnienie się Unii od paliw kopalnych z Rosji. - W ostatnim pakiecie sankcji zaczęliśmy od węgla, dziś zajmujemy się naszą zależnością od rosyjskiej Rosji. To nie będzie łatwe, ponieważ niektóre państwa członkowskie w dużym stopniu są uzależnione od ropy z Rosji, ale po prostu musimy to zrobić - zaznaczyła.

- Dlatego dzisiaj zaproponujemy wprowadzenie embarga na rosyjską ropę. Będzie to całkowity zakaz importu na ropę z Rosji - oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej. - Zadbamy o to, aby z korzystania z rosyjskiej ropy wycofać się w uporządkowany sposób tak, byśmy my i nasi partnerzy mogli zapewnić sobie inne drogi dostaw oraz by zminimalizować wpływ na światowe rynki. Dlatego zrezygnujemy z importu rosyjskiej ropy naftowej w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych - do końca roku - oświadczyła Ursula von der Leyen. - W ten sposób maksymalnie zwiększymy presję na Rosję i jednocześnie zminimalizujemy negatywne skutki dla nas i naszych partnerów na całym świecie - dodała podkreślając, że aby być w stanie pomagać Ukrainie, Unia musi utrzymać silną gospodarkę.



Wojna na Ukrainie trwa od ponad dwóch miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.