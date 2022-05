Prezydent Rosji Władimir Putin może 9 maja wypowiedzieć wojnę Ukrainie, co umożliwiłoby ogłoszenie w Federacji Rosyjskiej powszechnej mobilizacji - podało CNN, powołując się na przedstawicieli USA i innych państw zachodnich. Rzecznik Deprartamentu Stanu Ned Price ocenił, że wszyscy mają powody, by sądzić, iż Rosjanie "zrobią wszystko, co w ich mocy, by wykorzystać w celach propagandowych" Dzień Zwycięstwa 9 maja. - Znam spekulacje, że Rosja może formalnie wypowiedzieć wojnę. Wykorzystanie Dnia Zwycięstwa do wypowiedzenia wojny byłoby wielką ironią - dodał.

W środę do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pytany, czy 9 maja Władimir Putin może wypowiedzieć wojnę Ukrainie odparł: - Nie. Odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Nie, to bzdura.

Dopytywany, czy 9 maja władze Rosji mogą ogłosić kolejne decyzje w sprawie inwazji na Ukrainę, którą Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową", lub ogłosić mobilizację, Pieskow odpowiedział: - To nieprawda, to bzdura.

Rzecznik Kremla był też pytany o deklarację papieża Franciszka, który powiedział, że gotów jest spotkać się z Władimirem Putinem oraz o to, czy w tej sprawie zapadły jakieś uzgodnienia z Watykanem. Odparł, że tego typu inicjatywy są przesyłane za pośrednictwem służb dyplomatycznych. - Nie ma umowy w sprawie spotkania, niczego nie osiągnięto - powiedział Pieskow. - Nie było żadnych porozumień w tej sprawie i nie ogłoszono konkretnych inicjatyw - dodał.