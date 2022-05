- Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują specjalną operację wojskową - powiedział cytowany przez agencję Interfax Szojgu, odnosząc się do inwazji na Ukrainę. - Obecnie jednostki rosyjskiej armii wspólnie z milicjami Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańczych jednostek na terenie ukraińskiego Donbasu - red.) rozszerzają kontrolę nad terytoriami ŁRL i DRL - dodał.

Reklama

Szef resortu obrony Rosji mówił, że rosyjscy żołnierze podejmują "kompleksowe działania na rzecz ochrony ludności cywilnej". Według niego, korytarze humanitarne są codziennie otwierane w celu bezpiecznej ewakuacji ludności ze stref walk. Twierdzeniom tym strona ukraińska wielokrotnie zaprzeczała.

Minister obrony Federacji Rosyjskiej powiedział także, że Mariupol jest kontrolowany przez siły rosyjskie, a "spokojne życie jest przywracane na terytoriach ŁRL i DRL (...). w tym w Mariupolu, największym przemysłowym i transportowym ośrodku nad Morzem Azowskim". Szojgu nazwał te tereny "wyzwolonymi z rąk nacjonalistów".

- Zgodnie z instrukcjami naczelnego wodza (Władimira Putina - red.), ostatni bojownicy znajdujący się na terenie strefy przemysłowej zakładów Azowstal zostali skutecznie zablokowani wzdłuż całego obwodu tego obszaru - oświadczył.

Reklama

Siergiej Szojgu powiedział także, że Stany Zjednoczone oraz państwa NATO "pompują" broń na Ukrainę. - Zwracam uwagę, że każdy transport Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przybył na terytorium tego kraju z bronią lub materiałami na potrzeby ukraińskich Sił Zbrojnych jest przez nas uważany za uzasadniony cel zniszczenia - powiedział minister obrony Rosji.

Czytaj więcej Polityka Kukiz: Niemcy i Francuzi zachowują się jak mali szmalcownicy Poseł Paweł Kukiz w ostrych słowach skrytykował postawę Berlina i Paryża wobec Kijowa, mówiąc w Radiu Plus, że pomoc Niemiec i Francji dla Ukrainy jest "mizerna" oraz że państwa te traktują Ukrainę i Polskę jako "pola minowe zabezpieczające Francuzów, Niemców przed zalewem kacapii".

Mariupol to położony nad Morzem Azowskim port w obwodzie donieckim. Wojska rosyjskie oblegały miasto od 2 marca. Obecnie ukraińscy żołnierze bronią się tylko na terenie zakładów Azowstal. Ataki rosyjskiej armii na ten teren nie ustają. W niedzielę pierwsza grupa cywilów - licząca ok. 150 osób - została ewakuowana z Azowstalu. We wtorek grupa ta dotarła do Zaporoża. W środę rano pojawiła się informacja, że kolejne autobusy z cywilami opuściła Mariupol. W kwietniu mer Mariupola szacował, że w mieście liczba ofiar cywilnych rosyjskiej agresji przekroczyła 20 tys.