Sam fakt świadczenia pracy przez pracownika czy wykonywania przedmiotu zlecenia przez zleceniobiorcę, w przypadku których nie dopełniono formalności dotyczących zgłoszenia do ZUS, nie może prowadzić do wyłączenia takich osób z ubezpieczeń, chyba że umowa nie byłaby realizowana. Tylko w przypadku, gdy umowa nie była wykonywana, mogłoby to potwierdzać jej pozorność, a tym samym nieważność.