20:49 Minister spraw zagranicznych Rosji wyśmiany na szczycie G20

Ławrow twierdził, że Rosja wszelkimi siłami próbuje powstrzymać wojnę, która została wywołana przeciwko niej rękami Ukraińców.

Czytaj więcej Dyplomacja Siergiej Ławrow wyśmiany na szczycie G20 Podczas szczytu G20 w New Delhi szef rosyjskiego MSZ nazwał nakładane na Rosję sankcje szantażem. Śmiechem publiczność przyjęła jego zapewniania o dążeniu Moskwy do zakończenia wojny.

20:42 Sprzęt Apple w Rosji bez gwarancji

MacBooki i iPady w Rosji straciły firmowy serwis gwarancyjny Apple. Nie dotyczy to jeszcze smartfonów iPhone. Ale to kwestia czasu.

Czytaj więcej Biznes Apple odciął Rosję od gwarancji MacBooki i iPady w Rosji straciły firmowy serwis gwarancyjny Apple. Nie dotyczy to jeszcze iPhone'ów. Ale to kwestia czasu.

20:14 Sztab Główny: Poddało się prawie 10 tys. Rosjan

Uruchomiona we wrześniu 2022 r. przez Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy całodobowa infolinia umożliwia Rosjanom dobrowolne poddanie się jednostkom armii ukraińskiej.

19:54 Ostrzał Zaporoża spowodował śmierć pięciorga cywilów

19:22 Ukraińskie dowództwo: Bitwa o Bachmut trwa

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie wojsko skutecznie odparło liczne ataki w okolicach Wasiukiwki, Dubowo-Wasyłówki i Bachmutu,

18:57 USA ogłaszają kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy

Pakiet będzie miał wartość 400 mln dolarów.



18:38 UE nałoży sankcje na Chiny, jeśli przekroczą „czerwoną linię”

Wysoki urzędnik UE, cytowany przez Sky News, twierdzi, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć sankcje na Chiny, jeśli przekroczą one "czerwoną linię".



Chiny zaprzeczyły jakimkolwiek zamiarom wysłania broni do Rosji, ale wśród zachodnich sojuszników Ukrainy, w tym u kanclerza Niemiec Olafa Scholza, pojawiły się obawy. Chiny zaprzeczyły jakimkolwiek zamiarom wysłania broni do Rosji, ale wśród zachodnich sojuszników Ukrainy, w tym kanclerza Niemiec Olafa Scholza, pojawiły się obawy.

Chiny są głównym partnerem handlowym Niemiec, przez co twarde stanowisko wobec Pekinu jest dla nich mniej atrakcyjne niż dla USA, ale wydaje się, że nastawienie w UE ulega zmianie.

Oczekuje się, że Scholz i Biden omówią tę kwestię podczas dzisiejszego spotkania w Białym Domu.

18:15 Ławrow wyśmiany na szczycie G20

Ławrow stwierdził, że Rosja nieustannie próbuje "powstrzymać wojnę" na Ukrainie.



17:54 Łotewski prezydent zapowiedział pomoc Łotwy w odbudowie obwodu czernihowskiego

- Łotwa włączy się w proces odbudowy w obwodzie czernihowskim. Budżet zostanie zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Będzie zawierał odrębną linię środków, które zostaną przeznaczone na ten cel - zapowiedzia ł prezydent Egils Levits.

Zauważył też, że Łotwa już przeznaczyła ponad 1 proc. swojego PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy.

- Wsparcie wojskowe jest priorytetem, ponieważ Ukrainę czekają trudne czasy. Kontynuujemy prace nad dostawami różnych maszyn i urządzeń. Przekonujemy też naszych partnerów o konieczności przyspieszenia tempa obiecanych dostaw dla ukraińskich Sił Zbrojnych – powiedział prezydent Łotwy.

17:36 Firma Apple zawiesiła obsługę gwarancyjną MacBooków i iPadów w Rosji

17:05 USA nałożyły sankcje w rocznicę zatrzymania Władimira Kara-Murzy

USA nałożyły sankcje na kilkoro Rosjan w związku z arbitralnym zatrzymaniem wybitnego krytyka Kremla Władimira Kara-Murzy, który od blisko roku przebywa w więzieniu w Moskwie za wypowiadanie się przeciwko wojnie na Ukrainie.

Kara-Murza został aresztowany w kwietniu i uznany za „zagranicznego agenta”, a obecnie jest przetrzymywany pod zarzutem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o siłach zbrojnych. Grozi mu ponad 30 lat więzienia.

Sankcjami objęto moskiewską sędzię Jelenę Lenską; śledczego Andrieja Zadachina, Daniłę Michejewa, biegłego sądowego sprawie przeciwko Kara-Murzy; wiceministra sprawiedliwości Rosji Olega Swiridienko i dwoje sędziów, Dianę Miszczenko i Ilję Kozłowa.

16:47 Policjanci i cywile ranni w ataku na Chersoń

Dwóch policjantów i trzech cywilów zostało rannych po tym, jak znaleźli się pod ostrzałem w obwodzie chersońskim - poinformowali tamtejsi funkcjonariusze.

Policja i samochód z ochotnikami zostały zaatakowane we wsi Żmijewka w powiecie berysławskim.

Po przybyciu na miejsce policjanci zgłosili, że oni i inny samochód znaleźli się pod ciężkim ostrzałem – pocisk trafił bezpośrednio w auto. Ukraińscy żołnierze udali się na pomoc. Ochotnicy zostali zabrani do szpitala z poważnymi obrażeniami, policjanci samodzielnie dotarli do placówki medycznej.



16:23 Putin podpisał dekret w sprawie funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego

Istota dekretu jest prosta: jeśli spółka nie wywiązała się z obowiązków wynikających z nakazu obrony państwa, wówczas prawa akcjonariuszy i zarządu zostają zawieszone, a w spółce zostaje wprowadzony zarząd zewnętrzny.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Bloomberg: Ostatni krok Kremla do militaryzacji przemysłu. Putin podpisał dekret Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w piątek dekret określający nowe zasady zacieśniania kontroli nad firmami, które nie wywiązują się z kontraktów obronnych w przypadku wprowadzenia stanu wojennego.

16:01 Ambasador Ukrainy w Berlinie: NIemcy przejmują wiodącą rolę w dostawach broni

Niemcy przejmują bardziej wiodącą rolę w organizowaniu dostaw broni na Ukrainę i przestają szukać „wymówek”, aby uniknąć wysyłania broni - powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makiejew.

Makiejew w rozmowie z Reutersem powiedział: - To, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to to, że nie tylko omawiamy bieżący porządek dnia, ale planujemy strategicznie zgodnie z tym, co jest potrzebne i co można dostarczyć. Nie ma już wymówek, ale fakty, o których mówimy.

15:44 UE dostarczy Ukrainie pierwszą partie paneli fotowoltaicznych

Wkrótce pierwsza partia 5 700 paneli fotowoltaicznych zostanie wysłana na Ukrainę - zapowiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen.



15:31 Rosjanie nie otworzą już kont walutowych w Raiffeisen Bank

Austriacki bank, który pomimo rosyjskich zbrodni na Ukrainie wciąż działa w Rosji i zarabia na obsłudze połowy handlu zagranicznego federacji, zawiesił otwieranie rachunków dla nowych podmiotów prawnych oraz dodatkowych kont walutowych dla obecnych klientów korporacyjnych.

Czytaj więcej Banki Raiffeisen zawiesił otwieranie kont walutowych dla Rosjan Austriacki bank, który pomimo rosyjskich zbrodni na Ukrainie wciąż działa w Rosji i zarabia na obsłudze połowy handlu zagranicznego federacji, zawiesił otwieranie rachunków dla nowych podmiotów prawnych oraz dodatkowych kont walutowych dla obecnych klientów korporacyjnych.

15:11 Rosja. Poborowy skazany na 7 lat więzienia za podpalenie punktu rekrutacyjnego

21-letni Andriej Aleksiejew został skazany na 7 lat więzienia za podpalenie wojskowego biura poborowego we Władywostoku.

14:54 Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej otworzył postępowanie karne ws. ataku na obwód briański

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zakwalifikował atak na dwie wioski w obwodzie briańskim jako akt terroru i wszczął w tej sprawie postępowanie karne. Odpowiedzialność za atak, o który Rosja obwinia Ukrainę, wziął na siebie Rosyjski Korpus Ochotniczy czyli formacja złożona z Rosjan walczących po stronie Ukrainy.



14:40 Ukraińska armia informuje o strąceniu rosyjskiego myśliwca Su-34

Ukraińskie siły powietrzne ogłosiły, że rosyjski myśliwiec Su-34 został trafiony przez artylerzystów przeciwlotniczego pułku rakietowego w pobliżu miasta Jenakijewe.

14:31 Wagnerowcy przekonywali, że Prigożyn jest w centrum Bachmutu. Kłamstwo szybko wykryto

Ukraińskie Narodowe Centrum Oporu informuje, że założyciela grup Wagnera nie ma w Bachmucie. Propagandowy film nagrał w pobliskiej wiosce.



14:25 Rosja "zaniepokojona" doniesieniami o dostawach serbskich pocisków na Ukrainę

"Obserwujemy tę historię" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Dodała, że potencjalne dozbrajanie przez Serbię Ukrainy stawia pod "poważnym znakiem zapytania" relacje serbsko-rosyjskie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Serbskie rakiety trafiły do ukraińskiej armii? Moskwa chce wyjaśnień Rosja domaga się oficjalnych wyjaśnień od Serbii ws. doniesień medialnych, jakoby ok. 3 500 pocisków do wyrzutni rakiet Grad kalibru 122 mm trafiło na Ukrainę przez Turcję i Słowację.

14:09 Most kolejowy w pobliżu Bachmutu wysadzony. Ukraińcy deklarują, że pozostają w mieście

Przedstawiciele armii, którzy bronią swoich pozycji w Bachmucie, informują, że wysadzony w powietrze most nie nadawał się do użytku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińska armia wysadziła most kolejowy w Bachmucie Siły ukraińskie wysadziły resztki mostu kolejowego w mieście Bachmut. Rosjanie poinformowali w piątek, że miasto jest niemal całkowicie okrążone

13:35 Rzecznik resortu obrony Rosji informuje o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu Su-24

Bombowiec Su-24 miał zostać zestrzelony w pobliżu Pokrowska - podał rzecznik resortu obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow.



13:31 Rosjanie wywierali presję, by Ukraińcy rejestrowali noworodki jako Rosjan

W Chersoniu ukraińscy młodzi rodzice nie mogli liczyć na wsparcie, jeżeli ich dziecko nie miało rosyjskich dokumentów.



13:28 Sztab Generalny armii Ukrainy publikuje zdjęcia żołnierzy z Ukrainy szkolących się z Brytyjczykami i Australijczykami

13:03 Apelowali do Putina. Zginęli pod Donieckiem

Rosyjskie lokalne media podają, że większość żołnierzy, którzy skarżyli się Putinowi w sprawie dowództwa, zginęła w rejonie miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pułk rezerwistów apelował do Putina. Większość z nich zginęła pod Awdijiwką Irkuccy rezerwiści z 1439. pułku, którzy nagrywali apele do prezydenta Władimira Putina, zostali wysłani do szturmu na umocnienia Awdijiwki na przedmieściach Doniecka. Jak podają lokalne media, powołując się na krewnych zmobilizowanych, kilku zostało rannych, a pozostali zginęli lub uważa się ich za zaginionych.

12:44 Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy: Rosja nie będzie istnieć w takich granicach

Wojna w Ukrainie zakończy się całkowitą przegraną Rosji - powiedział w rozmowie z Onetem Ołeksij Daniłow. Zdaniem szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rosja „przegrywa wojnę, a jej ostateczne rozstrzygnięcie doprowadzi do rozpadu reżimu Putina”.

12:34 Ukraińskie władze nakazują częściową ewakuację cywilów z Kupiańska

Kupiańsk, ważny węzeł kolejowy w obwodzie charkowskim, został zajęty przez Rosjan w pierwszych dniach wojny, a następnie wyzwolony przez Ukrainę we wrześniu 2022 roku.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Częściowa ewakuacja miasta w obwodzie charkowskim Wojskowa administracja Charkowa wezwała rodziny z dziećmi i osoby o "ograniczonej mobilności" do opuszczenia Kupiańska, miasta w obwodzie charkowskim, które Ukraińcy wyzwolili jesienią 2022 roku.

12:12 Koniec z obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję

Biały Dom stworzył spec grupę do tropienie winnych łamania.

Czytaj więcej Gospodarka Amerykańska specgrupa będzie ścigać łamiących sankcje przeciwko Rosji Biały Dom stworzył specjalną grupę prokuratorów, która zajmie się łapaniem tych, którzy obchodzą sankcje przeciwko Rosji. Wszyscy, którzy w USA prowadzą biznesy czy obsługę finansową transakcji handlu zagranicznego dostali szczegółowe zalecenia amerykańskich władz, jak nie dopuszczać do obchodzenia restrykcji.

12:09 Unia Europejska chce przeznaczyć miliard euro na pociski do haubic dla Ukrainy

Europa chce mieć pewność, że jej fundusze zostaną przeznaczone na pociski artyleryjskie, których Ukraina potrzebuje do walki z Rosją.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne UE zamówi amunicję dla Ukrainy o wartości miliarda euro Kraje europejskie ustalają szybkie dostawy bardzo potrzebnej amunicji dla Ukrainy. Według urzędników UE, 27 krajów - wszyscy członkowie unii z wyjątkiem Danii, a także Norwegia - zgodziły się na wspólne zakupy.

12:07 W okupowanym Mariupolu rozległy się eksplozje

Z wpisu na kanale Mariupolskiej Rady Miejskiej w serwisie Telegram wynika, że w mieście słychać było trzy wybuchy.



12:04 Niemcy przekazały jak dotąd Ukrainie dziewięć mostów czołgowych

Mosty czołgowe Biber wykorzystują podwozie czołgu Leopard 1. Informacje o przekazanej Ukrainie liczbie tych pojazdów, które są w stanie kilku minut rozłożyć 22-metrowy most nad przeszkodą wodną, podała niemiecka ambasada w Kijowie.



11:45 Pieskow odpowiedział na pytanie o wprowadzenie stanu wojennego w Rosji po ataku w obwodzie briańskim

- Oczywiście wczorajszy atak terrorystyczny zostanie zbadany i środki zostaną podjęte, by przeciwdziałać podobnym zdarzeniom w przyszłości - podkreślił rzecznik Kremla.

11:43 Szefowa komisji obrony Bundestagu wskazuje na winę Merkel za trwającą wojnę na Ukrainie

Zdaniem Marie-Agnes Struck-Zimmermann, decyzja Niemiec i Rosji o zablokowaniu w 2008 roku szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO miała wpływ na trwającą obecnie wojnę.

Czytaj więcej Polityka Szefowa komisji obrony Bundestagu: Merkel częściowo odpowiedzialna za wojnę na Ukrainie W 2008 roku w NATO jest wielu zwolenników przyjęcia Ukrainy. Niemcy i Francja odmawiają, ze względu na Rosję. Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Struck-Zimmermann uważa, że była kanclerz Angela Merkel jest współodpowiedzialna za trwającą wojnę.

11:19 Wicemistrzyni świata z Ukrainy dla "Rz": Nie wiem czy byłabym w stanie rywalizować z Rosjanami i Białorusinami

Cały czas mieszkam w Kijowie i tam trenuję. Niektórzy tego nie rozumieją, ale mamy tam pewien „war-life balance”. Jednego dnia przecież wstaję, idę normalnie na trening albo jadę na zawody, a kolejnego słyszę alarm i uciekam do schronu. Czasem wciąż mam wrażenie, że żyjemy w jakimś koszmarze i to wszystko tylko zły sen. Dziś nie umiem stwierdzić, czy byłabym w stanie rywalizować na igrzyskach z Rosjanami i Białorusinami. Mam nadzieję, że czas przyniesie odpowiedź - mówi Julia Lewczenko, wicemistrzyni świata w skoku wzwyż (2017), która jest jedną z faworytek halowych mistrzostw Europy.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Wicemistrzyni świata z Ukrainy: To może wciąż tylko zły sen - Mieszkam w Kijowie, mamy tam swój „war-life balance”, ale czasem wciąż mam wrażenie, że żyjemy w jakimś koszmarze i to wszystko tylko zły sen - mówi Julia Lewczenko. Wicemistrzyni świata w skoku wzwyż (2017) jest jedną z faworytek halowych mistrzostw Europy.

11:08 Rosja obchodzi sankcje dzięki tzw. floty cieni

Rośnie flota rosyjskich tankowców przewożących ropę.

Czytaj więcej Transport Rośnie szara flota Rosji, liczy już 10 proc. wszystkich tankowców Co miesiąc do działającej w szarej strefie floty tankowców Rosji dołącza od 25 do 35 jednostek. Jest ich już łącznie około 600, co stanowi 10 proc. światowej floty.

11:02 Rosja zapowiada, że w kwestii energetycznej nie będzie już polegać na partnerach z Zachodu

Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja nie pozwoli na to, by Zachód niszczył rosyjskiej rurociągi.

Czytaj więcej Polityka Ławrow: Rosja nie pozwoli Zachodowi na wysadzanie gazociągów Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Stany Zjednoczone dążą do uczynienia z Europy "podrzędnego gracza", a Rosja skupia się obecnie na współpracy z "niezawodnymi i godnymi zaufania" partnerami.

10:39 12 lat więzienia dla rosyjskiego pilota, który zbombardował stację radia i telewizji w Charkowie

Pilot Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który w marcu 2022 roku wypełnił rozkaz zbombardowania stacji nadawczej radia i telewizji w Charkowie, został skazany na 12 lat więzienia. W wyniku ataku uszkodzony został między innymi budynek administracyjny stacji oraz sprzęt wart łącznie ponad 1,1 mln hrywien. Jak podkreślono, działalność stacji jest bezpośrednio związana ze świadczeniem usług, które są ważne dla funkcjonowania społeczeństwa i bezpieczeństwa ludności cywilnej.

10:28 Wicepremier Ukrainy proponuje przymusową ewakuację dzieci z terenów objętych walkami

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy, minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terenów przedstawiła Radzie Ministrów projekt rezolucji ws. ochrony dzieci znajdujących się w strefie działań wojennych, która przewiduje możliwość przymusowej ewakuacji dzieci, w przypadku których na ewakuację nie zdecydowali się rodzice. - Jeśli rodzice nie są w stanie zadbać o bezpieczeństwo dzieci, państwo zadba - stwierdziła Wereszczuk.



10:02 Miedwiediew ostrzega NATO przed wysłaniem Ukrainie odrzutowców. Mówi o ataku i wymienia Polskę

Były prezydent Rosji stwierdził, że jakakolwiek pomoc dla Kijowa w kwestii myśliwców NATO, w tym ich konserwacja i naprawy, byłaby uznana za "bezpośrednie zaangażowanie sojuszu w wojnę przeciwko Rosji".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Miedwiediew zagroził atakiem, jeśli zostaną przekazane Ukrainie odrzutowce. Wymienia Polskę Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł państwa członkowskie NATO przed dostarczaniem Ukrainie odrzutowców. Stwierdził, że jakakolwiek pomoc dla Kijowa w postaci takich samolotów, w tym ich konserwacja i naprawy, byłaby uznana za "bezpośrednie zaangażowanie sojuszu w wojnę przeciwko Rosji".

09:56 Na Ukrainie odwołano alarm powietrzny

Alarm został wcześniej ogłoszony w związku z poderwaniem się samolotu MiG-31K.



09:44 Blinken: Wojna na Ukrainie nie może ujść Rosji bezkarnie

- Jeśli pozwolimy na bezkarność Rosji w kwestii tego, co robi na Ukrainie, będzie to przekaz dla potencjalnych agresorów wszędzie, że im też może ujść to płazem - powiedział Antony Blinken w czasie szczytu szefów MSZ państw G20 w Indiach.



09:34 Prigożyn: Bachmut "praktycznie okrążony" przez Rosjan

Dzień wcześniej na kanale służby prasowej Prigożyna pojawiło się nagranie, które miało zostać wykonane w centrum Bachmutu. Na nagraniu widać najemników z Grupy Wagnera.

09:10 W wyniku ostrzału obwodu charkowskiego przez Rosjan zginęła 73-letnia kobieta

O śmierci 73-latki poinformował gubernator obwodu charkowskiego, Ołeh Synehubow. Z wpisu Synehubowa w serwisie Telegram wynika, że w ciągu doby, w wyniku rosyjskiego ostrzału, w obwodzie charkowskim zniszczone zostały budynek administracyjny i placówka ochrony zdrowia. Rosjanie ostrzeliwali miejscowości w rejonach charkowskim, kupiańskim i czuhujewskim. W wiosce w rejonie kupiańskim rosyjskie pociski spadły na zabudowania mieszkalne. To tu, w wyniku ostrzału, śmierć poniosła 73-latka.



09:04 Niemcy zwróciły się do Szwajcarii o odsprzedanie im 96 czołgów Leopard 2

Wcześniej Szwajcaria odmówiła Niemcom zgody na reeksport wyprodukowanej w Szwajcarii amunicji na Ukrainę stwierdzając, że naruszyłoby to jej neutralność.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemcy chcą kupić swoje czołgi od Szwajcarów Niemcy zwróciły się do Szwajcarii o sprzedaż 96 wycofanych z eksploatacji czołgów niemieckiej produkcji Leopard 2 firmie Rheinmetall AG.

08:49 Od 24 lutego 2022 roku do Polski z Ukrainy wjechało 10,177 mln osób

Z danych Straży Granicznej wynika, że tylko w ciągu ostatniej doby do Polski z Ukrainy wjechało 20,5 tys. osób. Tego samego dnia z Polski na Ukrainę wyjechało 21,2 tys. osób, a od 24 lutego - ponad 8,274 mln.



08:48 Od 24 lutego 2022 roku w wyniku działań wojennych zginęło na Ukrainie 461 dzieci

Rannych w wyniku działań wojennych zostało 929 dzieci - podaje ukraińska prokuratura generalna.



08:45 Rośnie liczba ofiar ataku rakietowego na Zaporoże

Do pięciu wzrosła liczba ofiar uderzenia rosyjskiej rakiety w blok mieszkalny w Zaporożu w nocy ze środy na czwartek. Pod gruzami budynku znaleziono kolejną osobę. 10 osób nadal używa się za zaginione. Osiem osób zostało rannych - podaje lokalna policja.



08:26 W USA zatrzymano mężczyzn, którzy mieli sprzedawać do Rosji technologię lotniczą

Amerykanie, mimo wprowadzonych sankcji, współpracowali z rosyjskimi firmami.

Czytaj więcej Przestępczość Dwaj Amerykanie aresztowani. Mieli wysyłać technologię lotniczą do Rosji Dwóch obywateli USA zostało w czwartek aresztowanych w Kansas City za rzekome wysyłanie amerykańskiej technologii lotniczej do Rosji - poinformował Departament Sprawiedliwości.

08:22 Alarm powietrzny na terytorium całej Ukrainy

Przyczyną jest poderwanie przez Rosjan samolotu MiG-31K zdolnego do przenoszenia pocisków Kindżał.



08:12 W nocy Rosjanie ostrzelali Oczaków, miasto w obwodzie mikołajowskim

W wyniku ostrzału uszkodzone zostało przedszkole oraz placówka ochrony zdrowia - podaje Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajowskiego.



07:52 W ciągu doby na obwód chersoński spadło 366 rosyjskich pocisków

Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu chersońskiego podał, że tylko Chersoń ostrzelany został czterokrotnie - na miasto miały spaść 22 pociski. W wyniku ostrzału obwodu chersońskiego zginęła jedna osoba, a 17 (w tym jedno dziecko) zostało rannych.



07:49 Na wodach Morza Czarnego są trzy rosyjskie okręty uzbrojone w pociski Kalibr

Na pokładzie trzech rosyjskich okrętów, które znajdują się obecnie na wodach Morza Czarnego, znajduje się łącznie 16 pocisków Kalibr - podał Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodu odeskiego.



07:43 Czterech żołnierzy Rosgwardii rannych po eksplozji miny w rejonie wsi Suszany w obwodzie briańskim

Przewodniczący komisji ds. polityki informacyjnej Dumy, Aleksandr Chinsztejn poinformował, że czterech żołnierzy Gwardii Narodowej zostało rannych, po tym jak samochód, którym jechali, wjechał na minie w rejonie wsi Suszany, gdzie w czwartek przed południem miało dojść do ataku sabotażystów z terytorium Ukrainy (Ukraina zaprzecza jakoby stała za tym atakiem).



07:40 Władze Białorusi twierdzą, że A-50 wrócił do patrolowania granic. Niezależni dziennikarze zaprzeczyli

Rosyjski samolot miał zostać zniszczony przez białoruskich dywersantów. Władze Białorusi przekonują, że wrócił już do służby. Niezależni blogerzy przekazali, że maszyna wyleciała z kraju i jest naprawiana w Rosji.

07:34 Brytyjski resort obrony: Rosja promuje system ochrony wozów bojowych, którego nie używa

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zwraca uwagę, że rosyjski przemysł obronny promował niedawno system aktywnej obrony Arena-E przeznaczony dla pojazdów opancerzonych, którego najwyraźniej sama nie używa na Ukrainie, gdzie straciła ponad 5 tys. pojazdów opancerzonych. "Prawdopodobnie wynika to z niemożności produkowania zaawansowanych technicznie systemów na dużą skalę (przez rosyjski przemysł zbrojeniowy)", a sytuację "pogarsza efekt międzynarodowych sankcji" - zauważa resort obrony Wielkiej Brytanii.



07:28 W programie kremlowskiego propagandysty padły słowa, że Rosja może przegrać na Ukrainie

Na fragment programu wyemitowanego przez rosyjską telewizję państwową zwrócił uwagę Francis Scarr, który monitoruje rosyjskie media państwowe dla BBC. "Nie widziałem czegoś takiego w rosyjskiej telewizji od czasu ukraińskiej kontrofensywy z zeszłego roku" - napisał Scarr nawiązując do odzyskania przez Ukrainę utraconych ziem w obwodach charkowskim i chersońskim.

07:07 Minister zdrowia Rosji zapewnia, że w kraju nie brakuje leków

Michaił Muraszko, minister zdrowia Federacji Rosyjskiej zapewnił, że w rosyjskich aptekach nie brakuje leków. - Jakie braki? Nie ma braków - mówił Muraszko odpowiadając na pytania dziennikarzy. Minister podkreślił, że udało się dostosować łańcuchy dostaw w Rosji tak, aby w aptekach nie występowały deficyty najczęściej stosowanych lekarstw.



06:57 Sztab Generalny armii Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 151 370 żołnierzy, 3 405 czołgów, 6 673 pojazdy opancerzone, 2 402 zestawy artyleryjskie, 484 wyrzutnie rakiet, 247 zestawy przeciwlotnicze, 301 samolotów, 289 śmigłowców, 2 061 bezzałogowych statków powietrznych, 873 pociski manewrujące, 18 jednostek nawodnych, 5 281 pojazdów (w tym cystern), 230 jednostki sprzętu specjalnego.



06:40 Nad Ukrainą zestrzelono rosyjski samolot szturmowy Su-25 i śmigłowiec Mi-24

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w ciągu ostatniej doby nad Ukrainą zestrzelono rosyjski samolot szturmowy Su-25, śmigłowiec Mi-24 oraz siedem bezzałogowych statków powietrznych.



06:38 ISW: Niezwykle szybka reakcja Putina na incydent w obwodzie briańskim

"Rosyjski prezydent Władimir Putin zareagował w niezwykle szybki sposób na te doniesienia stwierdzając, że 'neonaziści i ich mocodawcy' przeprowadzili 'terrorystyczny atak' w obwodzie briańskim" - czytamy w analizie think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

06:09 Biden uznał, że musi mocniej zaangażować się w przekonywanie, że wspieranie Ukraińców leży w interesie USA

Jeszcze w maju 60 proc. Amerykanów uważało, że Stany powinny wspierać wojskowo Kijów – wynika z sondażu dla AP. Teraz ten współczynnik spadł do 48 proc., podczas gdy 29 proc. jest temu przeciwna, a 22 proc. nie ma zdania. O ile rok temu ledwie 7 proc. respondentów uważało, że USA dają Ukrainie „za dużo”, o tyle teraz ten wskaźnik skoczył do 26 proc.

Czytaj więcej Społeczeństwo Wojna męczy Amerykę. To szansa dla Trumpa? Słabnie poparcie u Amerykanów dla pomocy wojskowej dla Kijowa. Trump liczy, że przez to odbije Biały Dom.

06:02 Ukraina już zaczęła budować koleje o europejskim standardzie 1435 mm

Na razie powstaje kilkukilometrowy odcinek od polskiego Hrebennego do ukraińskiej Rawy Ruskiej.

Czytaj więcej Transport Ukraina chce wybudować europejskie tory Do końca 2023 r. ma powstać linia kolejowa według europejskiego rozstawu szyn, pozwalająca bezpośrednio dojechać z Warszawy do Lwowa. Potem następne odcinki: także w kierunku na Kijów.

05:54 Premier Korei Płd.: Nie podjęliśmy decyzji czy dostarczymy broń Ukrainie

Premier Korei Południowej, Han Duck-soo, mówił w CNN, że Korea Południowa nie podjęła jeszcze decyzji w kwestii tego czy dostarczać broń Ukrainie. Południowokoreański premier dodał, że Seul wspiera Kijów w inny sposób - m.in. udzielając Ukrainie pomocy w zwiększeniu potencjału jeśli chodzi o produkcję prądu.



05:34 Szefowa MSZ Australii: Wszyscy chcą, by Chiny nie dostarczyły broni Rosji

Penny Wong, szefowa MSZ Australii, po rozmowie z szefem MSZ Chin, Qin Gangiem powiedziała, że wszystkie państwa chciałyby, aby Chiny "zrobiły to, co właściwe" i nie dostarczały broni Rosji. Do spotkania szefów dyplomacji Australii i Chin doszło na marginesie szczytu G20 w New Delhi.



05:17 USA ogłoszą wkrótce nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Pakiet ma być wart 400 mln dolarów. O pomocy wojskowej dla Ukrainy Joe Biden ma rozmawiać w Białym Domu z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA dostarczą Ukrainie więcej amunicji do HIMARS-ów Ukraińscy obrońcy utrzymują pozycje w Bachmucie i okopują się próbując zatrzymać intensywne ataki Rosjan - relacjonuje sytuację na froncie wschodnim agencja Reutera.

04:55 Rosyjski okręt podwodny ćwiczył niszczenie celów na wybrzeżu w rejonie Morza Japońskiego

"Pocisk Kalibr skutecznie trafił wyznaczony cel na poligonie (...) znajdującym się w Kraju Chabarowskim. Odległość od celu przekraczała 1 000 km" - czytamy w komunikacie prasowym.

Czytaj więcej Polityka Rosyjski okręt podwodny wystrzelił rakietę Kalibr na Morzu Japońskim Rosyjski okręt podwodny "Pietropawłowsk Kamczacki", okręt projektu 636.3, w czasie ćwiczeń zniszczył pociskiem Kalibr pozorowany cel na wybrzeżu z odległości ponad 1 000 km - podaje dowództwo rosyjskiej Floty Pacyfiku.

04:29 Zełenski: Okupant poczuje siłę sprawiedliwości

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił m.in. o ataku rakietowym na Zaporoże, do którego doszło w nocy z 1 na 2 marca. W Zaporożu rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny, pod gruzami którego zginęły co najmniej cztery osoby. - Dzisiejszy brutalny atak rakietowy na Zaporoże spotka się z naszą militarną i prawną odpowiedzią. Okupant w sposób nieuchronny poczuje naszą siłę. Siłę sprawiedliwości w każdym znaczeniu tego słowa - mówił Zełenski.



04:24 Bachmut: Na każdego żołnierza straconego przez Ukrainę Rosja traci siedmiu

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że w walkach o Bachmut rosyjscy agresorzy tracą znacznie więcej żołnierzy niż ukraińscy obrońcy. Daniłow mówił, że w czasie czwartkowego posiedzenia Sztabu Naczelnego Wodza poruszona została kwestia rosyjskich strat, zwłaszcza w walkach wokół Bachmutu. - Jest tam coraz trudniej, ale miejmy w pamięci, że każdego dnia nasi chłopcy i nasze dziewczęta wysyłają setki ich (Rosjan) tam, gdzie powinni trafić - biorąc pod uwagę, że przyszli tu nas zabijać - mówił Daniłow. Według jego szacunków straty obu stron pod Bachmutem kształtują się jak "jeden do siedmiu na korzyść Ukrainy".



04:20 Departament Stanu USA: Nie spodziewamy się kontaktów na wysokim szczeblu z Rosją

Rozmowa między Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA, a Siergiejem Ławrowem, szefem MSZ Rosji, na marginesie szczytu G20 w New Delhi, trwała osiem minut - poinformował rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price. Jak dodał "dalsze takie kontakty" nie są spodziewane. - To był ośmiominutowy, raczej krótki kontakt - powiedział Price na konferencji prasowej. Jak dodał USA "nie mają złudzeń co do tego, że taka krótka rozmowa może zmienić stanowisko Rosji w przewidywalnej przyszłość lub natychmiast".

04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: